Gothic Remake: Riesiges Update für die Demo nach massivem Fan-Feedback

Mit dem Gothic Remake wird der sehnliche Wunsch vieler Liebhaberinnen und Liebhaber nach einer Neuauflage des gefeierten Rollenspiels aus dem Jahre 2001 endlich erhört. Seit einiger Zeit gibt es schon eine Demo-Version zum anzocken – die sich jetzt sogar über ein riesiges Update freuen darf.

In dieses ist das massive Feedback von Tausenden an Spielerinnen und Spielern eingeflossen, sodass die Testversion umfassende Änderungen und Verbesserungen erfahren durfte. Ihr könnt euch natürlich ganz einfach selbst ein Bild machen, was die Entwicklerinnen und Entwickler sich für den Patch überlegt haben – oder ihr werft einen Blick auf die folgenden Zeilen.

„Es gibt eine neue Demo in der Stadt!“ heißt es seitens Entwickler Alkimia Interactive, der sich verantwortlich für das Gothic Remake und seine Demo zeichnet. Eben jener habe das Feedback der Spielerinnen und Spieler seit der Veröffentlichung der Anspielversion im Februar genaustens beobachtet und ausgewertet, um den sogenannten Nyras-Prolog jetzt noch einmal ordentlich auf Vordermann zu bringen. Über 15.000 Fans hätten an einer entsprechenden Umfrage teilgenommen – wesentlich mehr Feedback sei sogar noch über die sozialen Medien, die Steam-Foren sowie den offiziellen Discord-Server hereingeflattert, heißt es.

In Zusammenhang mit einer kleineren Making-of-Dokumentation über die Arbeiten an der Demo veröffentlichte Alkimia das Statement, während man uns über die offizielle Webseite von THQ Nordic eine ausführliche Liste aller Verbesserungen und Veränderungen für den bislang spielbaren Teil des Gothic Remakes offenbart. Selbiger erregte auf dem diesjährigen Steam Next Fest ein großes Maß an Aufmerksamkeit, obwohl es sich lediglich um den Prolog über einen Nebencharakter aus dem gefeierten Originalspiel, welches weiteren Rollenspielen zweifelsohne den Weg ebnen konnte, handelt.

Ohne die gesamten Patchnotes runterrattern zu wollen, konzentrieren sich die wichtigsten Änderungen vor allem auf diverse Quality of Life-Verbesserungen wie schnellere Bewegungs-, Aufhebe- und Beuteanimationen, die euren Charakter grundlegend agiler erscheinen lassen. Außerdem wurde ein lästiger, gröberer Bug bereinigt, bei dem Treffer nicht registriert wurden, obwohl euer Schwerthieb das Goblingesicht eigentlich in zwei saubere Hälften hätte teilen müssen. Ganz generell soll das Spielgefühl an markanten Stellen angepasst worden sein, ohne dabei am Geist und dem ursprünglichen Gefühl für den Klassiker einbüßen zu müssen.

Die neue Version der Demo ist ab sofort und wie bisher über Steam erhältlich und spielbar, für einen tieferen Einblick legen wir euch einen Blick auf die bereits angesprochene Dokumentation oder den direkten Download-Button aber definitiv ans Herz. Alkimia verrät, welche Verbesserungen und Features es aus der Demo voraussichtlich auch in die finale Version des Spiels, die auf der PS5, der Xbox Series-Konsole und dem PC erscheinen soll, schaffen. Reinspielen lohnt sich im Übrigen gleich doppelt: Schon zuletzt wurden die Fans des Gothic Remakes an einer wichtigen Entscheidung beteiligt.

