PlayStation 5: Beliebtes Rennspiel überrascht mit kostenlosem Update – Fans sind trotzdem enttäuscht

Auch nach dreieinhalb Jahren steht Gran Turismo 7 noch nicht in der Garage und muss Staub sammeln, sondern wird von den Entwickler*innen regelmäßig poliert; Reifen- und Ölwechsel inklusive.

Metapher beiseite, aber das beliebte Rennspiel wird tatsächlich immer noch mit kostenlosen Updates versorgt. So auch jetzt: Ab heute könnt ihr auf der PlayStation 5 ein Update für Gran Turismo 7 herunterladen, das vier frische Karren und drei Rennveranstaltungen im Kofferraum hat. Grund zur Freude? Sollte man meinen. Doch Fans sind wenig begeistert.

Für die meisten Gran Turismo 7-Spieler*innen wohl der wichtigste Aspekt: Die Auswahl an Autos. Dass mit dem Update jetzt der AFEELA 1 ’26, der Chevrolet Corvette CX Concept ’25, der Chevrolet Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept und der Renault Avantime 3.0 V6 24V ’02 ihren Weg in die Rennsimulation finden, sollte doch eigentlich Anklang finden. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt die nötigen Credits für die schnittigen Wägen bereits parat.

Hier geht’s zum Trailer:

Unter dem Ankündigungstrailer häufen sich aber eher gelangweilte Kommentare: „Es fühlt sich wirklich so an, als würde ich mit Gran Turismo 7 nichts verpassen“, heißt es dort etwa, oder „Wo zur Hölle kommt diese Besessenheit mit französischen Autos auf einmal.“ Viele sind offenbar enttäuscht, dass Polyphony nicht genug auf die Fans hört und die kostenlosen Updates keine neuen Strecken enthalten.

„An diesem Punkt ist Polyphony der sturste Entwickler überhaupt. Neue Strecken, die die Leute wollen? Nope. Autos, nach denen niemand gefragt hat? Ja“, schreibt jemand anderes auf YouTube. Da können offenbar auch die drei neuen Veranstaltungen – Europäischer Sunday Cup 400: Circuit de Sainte-Croix – B (rückwärts), Japanische Allrad-Herausforderung 600: Michelin Raceway Road Atlanta und Tourenwagen-Weltcup 900: Circuit de Spa-Francorchamps – nur wenig dran ändern.

Wollt ihr euch selbst ein Bild machen, könnt ihr euch das kostenlose Update für Gran Turismo 7 seit heute herunterladen. Die darin enthaltenen Autos müsst ihr zwar wie gesagt erst mit Credits freischalten, aber immerhin erlaubt das oben eingebettete Video einen ersten Blick auf die frischen Fahrzeuge. Unser Test zu Gran Turismo 7 verrät derweil, ob die Rennsimulation den Pokal holt oder im Graben landet.

