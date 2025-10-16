Gran Turismo 7: So überrascht dieses neue Auto die Spieler

Wer sich für hyperrealistische Rennsimulationen interessiert, kommt seit jeher nicht an Gran Turismo vorbei. Dessen siebter Serieneintrag erfreut PlayStation-Spieler*innen seit 2022 und wird nicht zuletzt regelmäßig um neue Fahrzeuge ergänzt.

Dabei kommen nicht nur einige der sportlichsten, schnittigsten und rasantesten Rennfahrzeuge, Alltagswagen und Oldtimer zum Einsatz, sondern auch mal das ein oder andere Konzeptauto – so wie ein kürzlich auf der IAA präsentiertes Modell, von dem sich die Fans in Gran Turismo 7 jetzt sehr angetan zeigen.

Gran Turismo 7: Das ist der neue Opel Corsa in der Rennsimulation

Nachdem auf der diesjährigen Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München das Konzeptmodell Opel Corsa GSE Vision präsentiert wurde, hält dieses Fahrzeug auch in Gran Turismo 7 Einzug. Es stellt Opels erstes Modell dar, das Konzeptphase mit einer Videospielerfahrung verbindet – eine „phygitale Existenz zwischen Realität und Fantasie“, wie es auf der offiziellen Homepage heißt.

Sehr hier ein Video zum neuen Opel Corsa GSE Vision in Gran Turismo 7:

Dabei soll der futuristische Corsa – der optisch vor allem durch seine neongelben Farbdetails, den triangulären Blickfang an den Rädern und die scharfen Linien auffällt – mehr sein, als nur eine schicke Spielerei. Das charakteristische Design soll sowohl den Wiedererkennungswert der Marke widerspiegeln als auch eine starke Aerodynamik gewährleisten.

So ist der Elektromotor des Fahrzeugs in der Lage, eine Leistung von 800 PS zu produzieren und den Opel Corsa innerhalb von nur zwei Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer zu beschleunigen. In der Spitze kommt er bis auf 320 km/h.

Das sagt die Community zum neuen Opel Corsa GSE Vision in Gran Turismo 7

„Ich bin überrascht, wie viel Spaß es macht, den Opel zu fahren“, teilt DennyJannetty im entsprechenden Subreddit mit. „Für ein Elektrofahrzeug ist er wirklich gut zu handlen – ich werde versuchen, ihn so viel wie möglich zu nutzen.“

Viele User*innen pflichten ihm da bei. „Das Modell ist wirklich gut“, schreibt beispielsweise Apprehensive-File700. „Ich hatte viel Spaß mit dem Zeitfahren.“ Celticdouble07 beschreibt seine/ihre Erfahrung mit: „Was mich überrascht hat, war, wie spät ich bremsen kann und dann trotzdem die Richtung wechseln und einfach weiterfahren kann.“

Mit solchen exklusiven Kooperationen ist Sony auf einem gutem Weg, seine Community für die Rennspielsimulation am Ball zu halten, bis ein potenzielles Gran Turismo 8 auf dem Markt kommt. Eventuelle Konkurrenz zu Gran Turismo erscheint schon 2026 für die Xbox.

