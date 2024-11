Vor drei Jahren feierte die große Trilogie aus Grand Theft Auto 3, GTA Vice City und GTA San Andreas ein Revival auf PC und Konsolen. Unter dem Namen GTA Trilogy Definitive Edition wurden die bis zu 20 Jahre alten Spiele wieder aufgewärmt.

Und zwar maximal lauwarm, wenn man dem Schnitt von 54/100 auf Metracritic und dem vernichtenden Score von 1.1/10 bei über 4.400 Userwertungen Glauben schenken mag. Entwickler Grove Street Studios hat sich, den Fans und den ursprünglich grandiosen Spielen keinen Gefallen getan. Nun bekommt die GTA-Trilogie jedoch überraschend ein frisches Update.

Wiederauferstehung von GTA geht nach hinten los

Entwicklerstudio Rockstar Games hat sich diesem persönlich angenommen und den Spielen eine optische Frischzellenkur verpasst, die besonders bei GTA San Andreas, dem aktuellsten der drei Titel, zum Tragen kommt. Was jedoch fehlt, sind Name und Logo der Grove Street Studios (GSG) auf dem Startbildschirm und im Hauptmenü – was dessen Chef Thomas Williamson sauer aufstößt.

„Es ist eine ziemlich linke Nummer, die primären Entwickler aus den Credits eines Updates zu entfernen“, schreibt er auf Twitter, „erst recht, wenn das Update Hunderte von Korrekturen enthält, die von diesen Entwicklern bereitgestellt wurden, nachdem sie jahrelang für die Spielerschaft unerreichbar waren.“

Fairerweise ist zu sagen, dass in den Credits am Ende der GTA-Spiele GSG weiterhin aufgeführt wird. „Das war das Beste, was Rockstar machen konnte“, meint User Goncman. „Sie können sie nicht komplett entfernen, aber wenigstens das GSG-Logo im Intro muss weg – als hätten sie es verdient, neben einigen der kultigsten Games aller Zeiten zu stehen.“

„Nach der ganzen Kontroverse um die Edition, warum solltest du deine Firma überhaupt noch da stehen haben wollen?“, fragt SynthPotato in Richtung Williamson. Fakt ist, dass die nun überarbeitete Version in vielen Szenen noch einmal deutlich besser aussieht: Die Lichtstimmung wurde besser eingefangen, Lichtverhältnisse optimiert, eine weitere Sicht ermöglicht, und so weiter. Es scheint, als würde das unrühmliche Revival doch noch ein versöhnliches Ende finden.

