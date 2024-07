Heute erstrahlt als Gratis-Mod, was das Fallout-Mastermind vor über 20 Jahren den „Todesmarsch“ von 6 Monaten erspart hat

Kenner*innen der postapokalyptischen Rollenspiel-Reihe Fallout wissen natürlich längst: Bevor sich Gaming-Riese Bethesda die Rechte an Fallout geschnappt hat, sind die ersten beiden Serienteile nicht nur bei den inzwischen untergegangenen Black Isle Studios entstanden, sondern auch ein offizielles Fallout 3 befand sich dort um das Jahr 2000 herum in der Entwicklung.

Das aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten abgesägte Fallout 3, heutzutage besser bekannt unter dem Codenamen Van Buren, hat niemals die Ziellinie zum Release überschritten – bis heute. Denn emsige Fans setzen aktuell einerseits die Mega-Mod Fallout London aufs Gleis, andererseits erweckt Fan-Community das vor über 20 Jahren totgeglaubte Fallout 3: Van Buren wieder zum Leben – jetzt in der neuersten Version herunterladbar.

Fallout 3: Van Buren als Fan-Mod erhältlich

Leser*innen von 4P wissen natürlich längst, was Fallout-Mastermind Tim Cain persönlich zum Schwanengesang rund um Van Buren vor wenigen Wochen auf seinem eigenen YouTube-Kanal geträllert hat. Zur Erinnerung: Im Jahr 2003 werkelten die Black Isle Studios unter Interplay nach dem Erfolg von Fallout 1 & 2 am dritten Serienteil – und erstmals sollte ein Fallout mit einer 3D-Engine bestückt sein.

Cain, einer der ursprünglichen, zentralen Entwickler des originalen Fallouts hatte damals bereits mit Branchenkollegen sein Troika Games (Vampire: The Masquerade – Bloodlines) gegründet, wurde von Entscheidungsträgern von Interplay zu Hilfe gerufen, um mit Profi-Blick den Entwicklungsstand von Projekt Van Buren einzuschätzen.

Kurz gesagt: Den finanziellen Aufwand, ein vernünftig entwickeltes Fallout 3 über die Zielgerade zu bringen, konnte das ohnehin angeschlagene Studio Interplay nicht stemmen – als Konsequenz wurde das originale Fallout 3, lange, bevor Bethesda ins Spiel kam, eingestellt. In der Fan-Community lebt dieser niemals erschienene Klassiker jedoch wieder auf, mitunter auf Nexus Mods.

Was bietet euch die Fan-Mod Fallout Yesterday?

Fallout Yesterday – Van Buren nennt sich das ambitionierte Fan-Projekt, bei dem die verantwortlichen Kreativköpfe alles zusammengetragen haben, was sich zu Van Buren finden ließ – und haben daraus eine Modifikation für Fallout 2 hochgezogen. Vor kurzem wurde Version 0.6 des Fan-Projekts veröffentlicht. Fallout Yesterday ist entsprechend noch einige Nachkommastelle davon entfernt, eine wirklich runde Spielerfahrung zu sein. Laut einer Notiz der Entwickler*innen auf Nexus Mod soll es euch aber möglich sein, die Hauptquest mit auf Wissenschaft und Reparaturen spezialisierten Charakteren durchzuspielen.

Übrigens: Wer sich vollumfänglich über das in der Fan-Commmunity legendäre Projekt Van Buren informieren möchte, ist nachstehende, halbstündige Dokumentation ans Herz zu legen.

Wollt ihr euch in Fallout Yesterday stürzen, benötigt ihr anscheinend sowohl Fallout 1 und 2 als auch Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, da sich die Mod bei Bauteilen aus allen drei Fallout-Titeln bedient. Und einige der aufgeführten Features hören sich schon jetzt beeindruckend an: Die Welt des Fan-Projekts soll fünfmal so groß sein wie die von Fallout 2 sein, beinhaltet über 200 Waffen und mehr als 20 Mitstreiter*innen. Für eine der nächsten Versionen sind sogar andere Sprachausgaben neben Englisch und 3D-Zwischensequenzen angedacht.

Nebenbei bemerkt: Wer selbst Ambitionen hat, sich an diesem faszinierenden Fan-Projekt zu beteiligen, darf sich freuen. Um die Entwicklung weiter voranzubringen, hat sich das Team dahinter kürzlich dazu entschlossen, Fallout Yesterday via GitLab freizugeben.

Apropos Fallout: Sofern ihr noch tiefer in den postapokalyptischen Kaninchenbau hinabsteigen wollt, dorthin, wo die ursprüngliche Inspirationsquelle Wasteland auf Fallouts Rücken schlummert, sollte sich anhören, wenn das Fallout-Mastermind klärt, worüber Fans seit Jahren diskutieren.

