Steam: Für nicht mal 2 Euro bekommt ihr jetzt ein absolutes Grafik-Highlight

Der Steam Summer Sale ist offiziell gestartet und die Preise purzeln nur so in den Keller. Vor allem ein Spiel mit einer wunderhübschen Grafik bekommt ihr in diesen Tagen so günstig wie nie zuvor – ihr müsst nicht einmal zwei Euro auf dem virtuellen Tresen hinterlassen.

Die Rede ist von Gris, einem emotionalen Plattformer des spanischen Studios Nomada. Jener hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber noch immer ein optischer Augenschmaus und für den aktuellen Preis eine absolute Empfehlung. Dafür sprechen auch die Bewertungen auf der PC-Plattform von Valve.

Steam: So günstig hat es Gris noch nie gegeben

Interessiert? Dann kostet euch der Ausflug in die Welt von Gris zurzeit bei Steam gerade einmal 1,47 Euro – also weniger als eine Kugel Eis und nur etwas teurer als eine 100 Gramm Tafel Schokolade vom Discounter eures Vertrauens. Den aktuellen Nachlass von satten 90 Prozent, normalerweise liegt der Preis bei 14,79 Euro, verdankt ihr dem Summer Sale, der seit dem 26. Juni gefeiert wird.

Worum geht’s in Gris? In dem Plattformer schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Frau und schreitet mit ihr durch eine zerfallene Welt. Die Geschichte wird dabei nicht in Form von Dialogen, sondern mithilfe von emotionalen, frei interpretierbaren Bildern erzählt. Und die haben es in sich, denn der Debüttitel der Nomada Studios ist ein visuelles Brett.

Lesetipp: Hier findet ihr unseren Test zu Gris

Verantwortlich für den Stil ist der spanische Künstler Conrad Roset, der zugleich der Creative Director von Gris ist. Diese Kombination aus eigener künstlerischer Identität und der emotionalen Erzählung trifft den Nerv vieler Spieler*innen: Mit 96 Prozent positiven Rezensionen bei über 70.000 abgegebenen Stimmen gehört der Titel zu den bestbewerteten Spielen auf Steam.

Nachfolge-Titel ebenfalls im Angebot

Falls ihr Gris schon besitzt, aber nach mehr solcher Erfahrungen lechzt, gibt es eine gute Nachricht. Auch das zweite Spiel von Nomada Studios, Neva, ist im Rahmen des Steam Summer Sales reduziert – allerdings nicht ganz so extrem. Ihr spart 30 Prozent, sprich müsst lediglich 13,99 Euro hinterlegen, um die Geschichte einer jungen Frau und einem kleinen Wolf zu erleben.

Mit 94 Prozent positiven Stimmen ist Neva ebenfalls ein echter Hit – und gut auf dem Steam Deck spielbar. An dieser Stelle noch ein zusätzlicher Spartipp: Das Bundle mit Neva und Gris bekommt ihr zusammen für 13,14 Euro – ihr spart also effektiv noch einmal über zwei Euro im Vergleich zum Einzelkauf.

Im Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck von Gris:

Falls euch Gris und Neva aber nicht zusagen beziehungsweise ihr eigentlich kein Interesse daran habt, für digitale Spiele zum Geldbeutel zu greifen: Bei Steam gibt es auch jede Menge kostenlose Spiele.

Quelle: Steam, YouTube / Devolver Digital