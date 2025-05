Anstatt GTA 6: Andere Überraschung laut Insider für 2025 geplant – „das wurde auch Zeit“

GTA 6 wurde gerade erst verschoben und es sieht ganz danach aus, als würden Fans der Open World-Spiele von Rockstar dieses Jahr so gar nicht auf ihre Kosten kommen. Jetzt ergibt sich aber ein neuer Hoffnungsschimmer, angeheizt durch einen in der Szene bekannten Insider und Leaker.

Gerüchten zufolge soll es nämlich noch 2025 eine Rückkehr nach Liberty City geben – zumindest auf der PS5 und Xbox Series X|S, wie es im spekulativen Blätterwald derzeit heißt. Doch wie realistisch ist ein erneuter Release von GTA 4 wirklich?

GTA 4 statt GTA 6: Portierung angeblich in Arbeit

Nachdem Rockstar Games in der Vergangenheit schon Red Dead Redemption auf den PC, die PS4 und Nintendo Switch gebracht hat, soll nun das einst 2008 veröffentlichte erste „Next Gen“-GTA seinen Weg in die Moderne finden. Zumindest so halbwegs, wie der in Fan-Kreisen bekannte Insider Tez2 schreibt. Demnach befindet sich eine Portierung von GTA 4 schon auf dem Weg.

So heißt es von ihm in einem Beitrag bei gtaforums.com: „Jemand bei R* [Rockstar Games] hat eine IV-Portierung [GTA 4] angedeutet, und mittlerweile sollte sie sich seit einem Jahr in Entwicklung befinden. Es könnte sein, dass sie später im Jahr veröffentlicht wird“. Dabei bezieht er sich speziell auf eine Frage im selben Forum, wie es um eine Version von GTA 4 für die modernen Konsolen bestellt ist. Auf Reddit erntet die Äußerung schon jetzt Vorfreude, so heißt es unter anderem „Endlich wird das beste GTA portiert, das wurde auch Zeit!“.

Lesetipp: Alle Charaktere aus GTA 6, die uns jetzt schon bekannt sind

Tez2 führt weiter aus, dass die Existenz der Portierung ein Grund gewesen sei, dass Rockstar Games und Take-Two das Fan-Projekt LCPP gestoppt haben. Das sogenannte „Libery City Preservation Project“ hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Karte von GTA 4 als Mod nach GTA 5 zu bringen – die Entwicklung musste allerdings eingestellt werden.

Was an dem Gerücht dran ist

Ob bei Rockstar Games tatsächlich eine neue Version von GTA 4 für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S entsteht, wissen wir nicht. Offiziell hält sich das Unternehmen, wie hinlänglich bekannt ist, sehr bedeckt und dürfte wohl auch sehr darauf achten, dass dies erst einmal so bleibt.

Allzu unrealistisch erscheint das Gerücht aber trotz allem nicht. Immerhin hat, wie bereits erwähnt, auch das erste Red Dead Redemption noch den Weg in die Moderne gefunden. Was übrigens ebenjener Tez2 schon 2022 in Erfahrung gebracht hat. Im Falle von GTA 4 könnte sich dieses Szenario jetzt wiederholen, aber vorerst bleibt es im spekulativen Raum.

Nach der vermeintlichen Portierung von GTA 4 soll übrigens, so heißt es von Tez2 abschließend, Max Payne 3 folgen. Dies würde natürlich gut zu den angekündigten Remakes der ersten beiden Serienteile passen. Aktuell sorgt Rockstar Games aber erst einmal auf andere Art und Weise für Aufsehen.

Quelle: gtaforums.com, Reddit / @ThePickledPickle