Großer Harry Potter-Sale auf Steam bringt euch zum Schnäppchenpreis nach Hogwarts

Die typische Zeit im Jahr, in der Harry Potter-Fans kollektiv wieder den Drang verspüren, in die magische Welt des Zauberschülers abzutauchen, ist eigentlich meist der späte Herbst. Zumindest werden dann die alten DVDs wieder rausgekramt und passende Heißgetränke serviert.

Wenn allerdings so wie jetzt auf Steam die Preise auf Spiele aus dem Franchise nur so purzeln, ist das natürlich ebenfalls eine Gelegenheit, sich gedanklich beziehungsweise virtuell nach Hogwarts zu begeben – trotz weniger verträumter Wetterlage. Immerhin könnt ihr bis zu 75 Prozent auf eine Auswahl von Titeln aus dem Hause Warner Brother Games einsparen.

Harry Potter-Spiele auf Steam reduziert: Mit Hogwarts Legacy als Highlight

Unter der Bezeichnung „Ministry of Magic Sale“ läuft die aktuelle Sparaktion auf Valves Vertriebsplattform Steam, also unter symbolischen Handhabe des aus den Filmen und Büchern bekannten Magieministeriums. Drei große Spiele dürfen sich dabei über eigene Rabatte freuen. Angeführt wird diese Aufstellung von Hogwarts Legacy, dem beliebten Rollenspiel aus dem Jahr 2023, in dem ihr in einer Zeit vor Harry Potter die Zauberschule besucht und dort als selbst gewählter Charakter euer eigenes Abenteuer erlebt.

Statt den üblichen 59,99 Euro zahlt ihr hierfür nur noch 14,99 Euro, insofern ihr euch für die Standardedition entscheidet. Für 17,49 Euro kommt ihr schon an die Deluxe Version ran, welche euch neben dem Basisspiel auch das kosmetische Item Feldmütze der dunklen Künste und den DLC Paket der dunklen Künste enthält, welcher einzeln anstelle der normalen 19,99 Euro momentan für 4,99 Euro zu haben ist.

Lesetipp: Verschollenes Harry Potter-Rollenspiel aufgetaucht

Weitere Harry Potter-Spiele mit Rabatt auf Steam

Neben Hogwarts Legacy gibt es auch das 2024 erschienene Sportspiel Harry Potter: Quidditch Champions vergünstigt zu kaufen. Ganze 80 Prozent des Preises verabschieden sich kurzzeitig und ihr werdet nur noch für 5,99 Euro zur Kasse gebeten. Für das Deluxe Pack werden lediglich 7,99 Euro fällig, dafür gibt es obendrauf kosmetische Items im Stil der vier Häuser und 2.000 Gold zum auf den Kopf hauen. Einzeln kostet euch die Erweiterung gerade 2,99 Euro. Wollt ihr euch sowohl Hogwarts Legacy als auch Quidditch Champions in den Warenkorb ballern, beträgt die Rechnung für das Ultimate Wizarding Bundle 23,16 Euro – nicht wie sonst 99,96 Euro.

Zu guter Letzt habt ihr auch die Möglichkeit, die LEGO Harry Potter Collection zum reduzierten Preis einzusacken. Die Sammlung verbindet die Jahre 1-4 mit den Jahren 5-7 und bildet so die gesamte Potter-Saga im charmanten Klötzchen-Look mit zugehörigem Humor ab. Für 15,99 Euro lässt es sich zuschlagen, außerhalb des Sales sind es 39,99 Euro.

Seid ihr allerdings eher auf Nintendo-Konsolen zu Hause, dann solltet ihr den Release von Hogwarts Legacy für Nintendo Switch 2 und die gestartete Vorbestellungsphase im Blick behalten.

Quellen: Steam