Großes Gewinnspiel: Wir verlosen eine Nintendo Switch OLED, Zelda: Echoes of Wisdom und mehr

Ostern steht vor der Tür und zusammen mit Nintendo verlosen wir ein ganz besonders dickes Ei: Ganz ohne Schokolade, dafür mit einer Nintendo Switch OLED und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Damit ihr weder die Ladenregale nach der Hard- und Software noch euer Port Monee (Wind Waker-Fans wissen bescheid) nach den dafür nötigen Rubinen durchsuchen müsst, könnt ihr nämlich mit ein bisschen Glück die Konsole und das Game in unserem Gewinnspiel ergattern. Den Sprung in den Lostopf schafft ihr dabei mit denkbar wenig Aufwand.

Nintendo Switch OLED und Zelda: Echoes of Wisdom gewinnen – Das müsst ihr tun

Auch wenn am 5. Juni die Nintendo Switch 2 erscheint, kann die Vorgängerkonsole noch immer begeistern. Egal, ob mit ihrem Hybrid-Konzept, dass das Zocken zuhause und unterwegs gleichermaßen möglich macht, oder mit ihren Spielen. Dazu gehört auch The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das spielerisch auf den Spuren von A Link to the Past und optisch auf denen vom Link’s Awakening Remaster wandelt.

Passend dazu dieser Link (höhö): Alle Ausrüstungsgegenstände in Echoes of Wisdom

Dieses Mal tatsächlich im Gewand von Prinzessin Zelda höchstpersönlich macht ihr euch auf die Reise, um Hyrule zu retten, nachdem der grün gezipfelte Recke Link in eine dunkle Dimension geschleudert wurde. Allerdings kämpft ihr nicht mit Schwert und Schild, sondern kopiert mit Hilfe der Kraft von Fee Tri Gegenstände und Feinde, deren Echos ihr dann auf Knopfdruck erschaffen und nutzen könnt – der Name ist also Programm. Auch in unserem Test konnte uns Zelda: Echoes of Wisdom mit seinem Retro-Feeling und der großen Freiheit hinsichtlich Rätsellösungen voll abholen.

Insgesamt drei glückliche Gewinner*innen ziehen wir aus unserem 4P-Lostopf: Eine*r von ihnen bekommt das volle Paket mit Nintendo Switch OLED, Zelda: Echoes of Wisdom und Merchandise in Form von Postkarten und einem Schlüsselanhänger. Die anderen beiden dürfen sich immerhin noch über das Spiel und das Merch freuen – auch ein durchaus ordentliches Osterei, das sich gut neben der vom Hasen gebrachten Schokolade macht.

Nintendo Switch OLED + Zelda: Echoes of Wisdom Jetzt den Newsletter abonnieren und ein OLED-Modell der Nintendo Switch + das Game Zelda: Echoes of Wisdom + Merch gewinnen. Ich nehme am Gewinnspiel teil und akzeptiere die Teilnahmebedingungen. Gleichzeitig melde ich mich zum Newsletter an und stimme der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Alles, was ihr dafür tun müsst? Meldet euch bis zum 28. April 2025 (23:59 Uhr) mit eurer E-Mail bei unserem Newsletter an. Die drei Gewinner*innen losen wir am 29. April aus und benachrichtigen sie anschließend per E-Mail. Mitarbeiter*innen der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen ihr Glück nicht versuchen, die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.