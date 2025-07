Großes Nintendo-Spiel endlich für PC angekündigt – komplett kostenloser Fan-Release

Wenn Fans jetzt an ihrer eigenen, authentisch nach 80er-Jahre aussehenden Neuinterpretation zu Super Mario Bros. basteln, bleibt das letztlich nur ein Wunschtraum? Zwar wurde der Enthüllungs-Trailer zu Super Mario Bros. Remastered für den PC am 26. Juli auf YouTube veröffentlicht, seither über 170.000 Mal aufgerufen (Stand: 29. Juli), doch die Vorfreude ist gedämpft.

Kommentare unter dem YouTube-Video wie „Kündige niemals ein Nintendo-Fanprojekt an, bevor es fertig ist“, oder „Dieses Projekt ist sowas von gescheitert“ stehen für die nachvollziehbare Skepsis, die dem Fan-Projekt entgegenschlägt. Wenig verwunderlich, schließlich ist der in Japan beheimatete Videospielkonzern nicht gerade für eine lockere Handhabe bei Lieberhaber*innen-Projekten zu seinem geistigen Eigentum rund um schnauzbärtige Klempner & Co. bekannt. Oder haben die Macher*innen etwa ein Hintertürchen entdeckt?

Trailer zu Super Mario Bros. Remastered veröffentlicht

Was der Reveal Trailer zum Fan-Unterfangen Super Mario Bros. Remastered im Verlauf seiner Laufzeit von einer Minute und 36 Sekunden zeigt, sieht nicht nur verblüffend genau wie das originale Super Mario Bros. aus 80er-Jahren aus, sondern zeigt auch Bilder, die selbst eingefleischte Anhänger*innen des wohl berühmtesten Sanitärinstallateurs der Videospielgeschichte so noch nie gesehen haben dürften.

YouTube-Trailer zum Fan-Vorhaben:

Beispielsweise sehen wir im Trailer, wie sich der Look von Super Mario Bros. zu der deutlich farbenprächtigeren Ästhetik des viele Jahre später auf dem Super Nintendo veröffentlichtem Super Mario World wandelt. Möglich machen sollen das verschiedene Items, die ihr im Spielverlauf aufsammelt, um damit das Aussehen von Super Mario Bros Remastered anzupassen. Mehr noch: Der Kreative hinter dem Nutzer*innennamen Joemama hat außerdem einen Level Editor angekündigt, mit dem ihr eure eigenen Mario-Welten aus dem virtuellen Boden stampft.

Im Umfang von Super Mario Bros. Remastered sollen außerdem enthalten sein: das für seinen knüppelharten Schwierigkeitsgrad bekannte Super Mario Bros.: The Lost Levels, das seinerzeit speziell für einen japanischen Radiosender entwickelte All Night Nippon Super Mario Bros. – und schließlich jenes Unikat aus der Nintendo-Historie namens Super Mario Bros. Special, dass von einem Developer namens Hudson entwickelt, hingegen von Nintendo nur lizenziert wurde. Kurzum: Dieses Remastered könnte zum ultimativen Fanfest gereichen – oder zieht Nintendo jetzt doch den Stecker?

Weitere Infos zu Super Mario Bros. Remastered

Die Macher*innen hinter diesem Super Mario Bros. Remastered für den PC zeigen sich zuversichtlich. „Seid unbesorgt. Es ist unwahrscheinlich, dass Nintendo das Ganze herunternehmen wird. Wir unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass das nicht passiert (ROM-Überprüfung, mögliche Asset-Extraktion)“, lautet der unter den YouTube-Trailer gepinnte Kommentar von JoeMama.

Ob diese Vorsichtsmaßnahmen ausreichen werden, um Super Mario Bros Remastered wie angekündigt am 25. September komplett kostenlos verfügbar zu machen? Oder wird das Unterfangen dasselbe Schicksal ereilen, wie viele, ähnlich gelagerten Nintendo-Fanprojekte der Vergangenheit – siehe The Legend of Zelda: The Missing Link oder Full Screen Mario? Die Antwort bleibt abzuwarten. Apropos Mario-Action auf dem Heimcomputer: Auch ein Mario Kart 64 möchte jetzt auf dem PC das Gaspedal durchdrücken.

