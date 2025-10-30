Großes Rollenspiel schockiert jetzt mit Nachricht vom Ende – Etliche Spieler fühlen sich verraten

Gern hört man es nicht, aber manchmal lässt es sich eben nicht abwenden, dass ein Live-Service-Spiel seine Tage als gezählt anerkennen muss. Jetzt hat dieses Schicksal New World Aeternum ereilt. Nach einem etwa vierjährigen Bestehen kann Amazon Games den Aufwand neuer Updates nicht mehr rechtfertigen und erklärt die Entwicklung für beendet.

Spieler*innen hat diese Botschaft kalt erwischt, hat doch die neueste Version des Rollenspiels noch ein vielversprechendes Bild gezeichnet. Der Abschied fällt vielen nicht leicht, aber vor allem die neu dazu gestoßenen stehen dadurch vor einem unschönen Problem: Ihr kürzlich getätigter Kauf hat jetzt schon ein festes Verfallsdatum.

Im September 2021 hat New World Aeternum als großes MMO-Projekt von Amazon Games, dem Videospiel-Ableger des als Versandhaus bekannten Unternehmens, seinen Release gefeiert. Ein genaues Enddatum für die Laufzeit der Server ist zwar noch nicht bekannt, aber schon jetzt ist klar, dass ein solches bevorsteht. So steht es in einer am 28. Oktober veröffentlichten Mitteilung an die Community geschrieben. „Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es nicht länger lohnenswert ist, das Spiel weiterhin mit neuen Inhaltsupdates zu versorgen“, heißt es darin.

Kurz zuvor ist die zehnte Season unter dem Namen Nighthaven gestartet. Um das zu feiern, hat man den DLC Rise of the Angry Earth für kostenlos erklärt. Wie beispielsweise auf SteamDB nachzuvollziehen, hat diese Aktion wieder ordentlich Spieler*innen angelockt. Zu Beginn der Gratis-Werdung sprangen die Zahlen gleichzeitig aktiver Nutzer*innen von einem auf den anderen Tag um fast 20.000 in die Höhe. Doch es sollte nicht etwa der Schritt in eine neue Blütezeit sein, sondern ein letztes Hurra.

Neuer Zulauf knallt direkt gegen eine Wand

„Vor ein paar Tagen habe ich mir das Spiel in der Deluxe Version für 79 Euro hier auf Steam gekauft und dann stellt Amazon die weitere Entwicklung ein“, lautet beispielhaft ein Erfahrungsbericht auf Steam, der verdeutlicht, wie unverhofft die in Aussicht gestellte Abschaltung kam. Selbige Person erzählt außerdem, dass eine Rückerstattung nicht mehr möglich gewesen sei, ein zusätzliches Ärgernis, das wohl noch einige weitere Käufer*innen betrifft.

Auch auf Reddit wird die Situation als plötzlicher Schlag gewertet, eine Person schreibt hier zum Beispiel: „Veröffentlicht das beste Update, welches das Spiel je gesehen hat, tötet es dann. Wow“. Noch lässt sich New World Aeternum ganz normal spielen, auch durch das Jahr 2026 soll das möglich bleiben. Was allerdings danach passiert, dazu wurde noch keine Aussage getroffen. Amazon Games verspricht jedoch, mindestens sechs Monate Vorlaufzeit zu geben, sobald der Abschied wirklich winkt.

