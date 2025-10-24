GTA Online: Riesiges Update – das könnt ihr nur noch wenige Tage machen

Das umfassende Halloween-Event in GTA Online bringt schon seit Anfang Oktober wieder eine Vielzahl düsterer Inhalte und herausfordernder Modi, die von Rockstar Games speziell für die Jahreszeit entwickelt wurden. Ob ihr euch mutig Untoten stellt, schaurige Fahrzeuge eurer Sammlung hinzufügt oder die klaustrophobischen Umgebungen des neuen Ramius-Schlitzer-Modus erkundet – in Los Santos ist Grusel garantiert.

Die Grusel-Saison in GTA Online beschränkt sich dabei nicht nur auf fesselnde Erweiterungen, sondern bietet auch zahlreiche attraktive Rabatte und Belohnungen, um eure Sammlung zu erweitern. Exklusive Items, Bonus-GTA$, sowie saisonale Fahrzeuge stehen bereit, um euch in die richtige Halloween-Stimmung zu versetzen.

GTA Online: Das erwartet euch in den kommenden Tagen

Obwohl Rockstar Games schon am 2. Oktober mit der Rückkehr beliebter Modi wie dem Cayo-Perico-Überlebenskampf gestartet ist, dürfen sich GTA Online-Fans auch jetzt noch auf ein paar Highlights freuen. Ganz aktuell und bis 5. November könnt ihr euch beispielsweise im Ludendorff-Friedhof-Überlebenskampf erproben, bei dem ihr Auge in Auge mit Zombie-Horden, Juggernauts und weiteren tödlichen Gegnern steht – immerhin belohnt mit dreifachen Boni.

Ab dem 30. Oktober bis zum 5. November erwartet euch dann der Gegner-Modus Schlitzer. In diesem begebt ihr euch in die engen und düsteren Gänge des U-Boots Ramius, in dem ihr eure taktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen müsst. Zunächst kämpft der „Schlitzer“ mit einer Schrotflinte, während die Gejagten sich nur mit Taschenlampen in der Dunkelheit orientieren können – ein packendes Duell, das nach drei Minuten eine spannende Wendung nimmt, wenn die Machtverhältnisse sich umkehren.

GTA Online ist wieder im Halloween-Fieber (KI-Symbolbild). Credit: 4P.de via Midjourney

Diese Autos und Sammelobjekte hat Halloween zu bieten

Vor allem gruselige Fahrzeuge stehen diesen Monat bei GTA Online im Mittelpunkt: Sichert euch die kultigen Modelle wie das Motorrad LCC Sanctus, den Albany Lurcher oder den Leichenwagen Chariot Romero zu reduzierten Preisen. Für Liebhaber*innen von Klassikern steht der Albany Fränken Stange wieder zur Verfügung und bringt nostalgischen Halloween-Flair zurück nach Los Santos.

Eine Vielzahl an exklusiven Sammelobjekten erwartet euch mit der Vinewood Undead Collection. Darunter finden sich das Schlitzer-Clown-Outfit, die braune Vintage-Zombie-Maske, ein Vinewood-Zombie-T-Shirt und sogar ein Totenschädel-Design für die Mammoth Avenger. Um die Collection freizuschalten, könnt ihr euch den wöchentlichen Herausforderungen stellen.

Diese bieten nicht nur stylische Halloween-Masken, sondern auch Bonus-GTA$, die eure Finanzen aufbessern. Die Challenges umfassen Aufgaben wie das Überleben von Zombie-Wellen oder das Gewinnen von Gegner-Modi.

Community-Kreativität lässt Los Santos erzittern

Die Community-Serie spielt eine zentrale Rolle im diesjährigen GTA Online-Event. Spieler*innen können Halloween-Themen in Form kreativer Deathmatches und verwunschener Rennstrecken erleben. Besonders bemerkenswert sind Beiträge wie die von shervera1980 und Mr_Kevson, die mit labyrinthartigen Kursen voller Kürbisse und Särge für eine Atmosphäre sorgen, die euch ganz neue Herausforderungen bietet.

GTA+-Mitglieder erhalten dazu attraktive Boni, darunter das kostenlose Polizeifahrzeug Canis Terminus Patrol und zusätzliche Belohnungen, die das Event abrunden. Wer nicht genug vom Gruseln bekommt, kann sich zudem auf die Einbindung der Undead Nightmare-Erweiterung aus Red Dead Redemption freuen – für nostalgischen Horror und einzigartige Erlebnisse.

Quellen: Rockstar Games

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.