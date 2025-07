GTA 4 erstrahlt dank überraschendem Mod-Update in neuem Licht

GTA 6 ist seit nunmehr über eineinhalb Jahren regelmäßig in aller Munde; ein Release jedoch noch in einigermaßen weiter Ferne. Bis dahin müssen sich absolute Fans mit anderen Inhalten auseinandersetzen – glücklicherweise werden auch ältere Serienteile von der Community mit neuem Content ausgestattet.

Dabei erfreuen sich Mods gerade für den vierten und fünften Hauptteil als stetiger Quell der Freude in der Community. Für eine der populärsten Upgrades für Grand Theft Auto 4 gab es nun nach langer Zeit überraschend Neuigkeiten – und damit verbunden eine fesche grafische Verbesserung.

Im Jahre 2008 begaben wir uns in Grand Theft Auto 4 mit dem serbischen Einwanderer Niko Bellic auf die Suche nach Arbeit, Freiheit und Glück nach Liberty City, dem GTA-Pendant zu New York. Zwischen Bowling-Matches mit Cousin Roman und Eindruck schinden bei der potenziellen Freundin Kate gab es immer viel zu tun – und in den seltensten Fällen wirklich legale Machenschaften. Und auch wenn das Original grafisch auch heutzutage noch ganz gut spielbar ist – auf dem PC griffen viele Fans schnell schon zu ein paar schicken Modifizierungen.

Seht hier die Ankündigung zur Version 4.0 der iCEnhancer-Mod:

Zu den bekanntesten zählt die Mod iCEnhancer von Hayssam Keilany, die 2011 veröffentlicht und an der bis 2014 gearbeitet wurde. Nun – ganze elf Jahre später – gibt es plötzlich die Version 4.0 der Grafik-Mod. „iCEnhancer 4 ist die erste Version, die im Vergleich zu allen meinen vorherigen Mods physikalisch basierte Beleuchtung verwendet“, heißt es auf der offiziellen Homepage. „Sie führt auch neue Shader, wie besseres Nebel-Rendering, Wasser und mehr ein.“

Unter dem Veröffentlichungstrailer zur Mod auf Youtube zeigt sich die Community positiv überrascht. „Das sieht exakt so aus, wie GTA 4 damals in 2008 auf mich gewirkt hat“, heißt es da im Hinblick auf die für ihre Zeit stets beeindruckenden Impressionen und den schier überwältigenden grafischen Standard, den Entwickler Rockstar Games für seine Open World-Spiele an den Tag legt.

Ohne Spenden sei das Projekt nicht realisierbar gewesen, schreibt Keilany auf der Homepage, über die die iCEnhancer-Mod auch heruntergeladen werden kann. Wer spenden will, kann es über einen dortigen Link ebenfalls tun. Und wer GTA 4 gerne mal auf einer aktuellen Konsole zocken will, hat eventuell bald ebenfalls Gelegenheit dazu.

