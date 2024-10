GTA 4: Open World-Klassiker jetzt fotorealistisch – doch die Sache ist nicht ganz so einfach

Sofern alles reibungslos verläuft und GTA 6 nächstes Jahr tatsächlich auf unseren Festplatten aufschlägt, wird der Open-World-Titel aus dem Hause Rockstar einer der prägenden Titel anno 2025. Das scheint so sicher zu sein, wie Lucia und Jason eine zeitgemäße Version von Bonny und Clyde sind. Bis der schicksalshafte Tag der Veröffentlichung eintrifft, halten wir uns mit den Vorgängern über Wasser. Einer davon ist GTA 4.

Dabei ist Grand Theft Auto 4 aus dem Jahr 2008 nicht einfach irgendein Ableger der immens populären Reihe, sondern jener mit der höchsten Metacritic-Wertung. Mit einem Metascore von 98 kann sich Niko Bellic aus Liberty City brüsten. Jetzt wurde ein Video eben jenes GTA 4 veröffentlicht, welches zeigt: Wie die Technologie hinter dem überstrapazierten Schlagwort KI bald Neuauflagen beliebter Spieletitel unerhört modernisieren könnte.

KI macht Gordon Freeman, Niko Bellic & Co. wieder frisch

Wir erinnern uns: Vor wenigen Tagen machte im Internet ein Video die Runde, welches die altvertrauten Shooter-Abenteuer von Gordon Freeman, Alyx Vance & Co. im gänzlich neuen Licht zeigte – genauer: ausgestattet mit fotorealistischen Schauwerten. Erreicht wurde die visuelle Brillanz mithilfe eines KI-Modells namens Gen-3 Alpha der Firma Runway.

Auch wir konnten uns nicht dem Staunen erwehren, als uns Barney Calhoun plötzlich lebensecht in der Kaffeeküche von Black Mesa begrüßte, oder wir mit dem Sumpfboot durch die Kanal-Route aus Half-Life 2 bretterten – und alles so aussah, als würden wir in der echten Welt gegen die außerirdischen Combine kämpfen. So weit, so bekannt. Jetzt, nur wenige Tage später, wurde neben Bioshock, Rise of the Tomb Raider oder Resident Evil 7, ein Video mit Spielszenen aus GTA 4 veröffentlicht, bei dem dasselbe KI-Modell zum Einsatz kommt; das Ergebnis sieht ähnlich spektakulär aus wie bei Half-Life.

In dem knapp einminütigem Video, hochgeladen auf Reddit, sehen wir unseren Spielehelden Niko Bellic aus der Schulterperspektive, wie der Knabe durch die Straßen von Liberty City stromert, an den Tresen eines Hamburger-Landens herantritt, oder in bester GTA-Manier einen Autofahrer aus seinem Fahrzeug zerrt. Daneben gibt’s noch eine Prügelei mit Baseballschläger und Spritztouren mit Rennschlitten und Motorrad – was man halt so in einem GTA-Spiel treibt. Wenn auch nicht perfekt, sieht das Gezeigte dank KI-Modell wirklich beeindruckend aus.

GTA 4: Was denkt die Community zum Fotorealismus?

Auch den Nutzer*innen auf Reddit verschlägt es anscheinend den Atem, wie Wortmeldungen à la „Videospiele sind meine persönliche Lieblingsanwendung für KI. Das ist verrückt“ beweisen. Für den Augenblick bleibt der Pferdefuß, dass etwa beim oben erwähntem Video zu Half-Life fünf Sekunden Gameplay in der Generierung 45 Sekunden gedauert haben. Aber wer weiß, wohin sich die nahe Zukunft für Remasters, Remakes und Videospiele allgemein bewegen wird; auch ein Blick auf Nvidias Neural Rendering schürt Hoffnungen, dass Fotorealismus bei alten Spielen in greifbarer Nähe ist.

Warten wir’s ab (und klemmen uns bis dahin mit Niko Bellic bei gewohnter Spielgrafik hinters Lenkleder). Apropos Grafikwunder: Titel wie Assassin’s Creed Unity oder Assassin’s Creed Syndicate lassen sich schon heute um zeitgemäße Licht- und Schatteneffekte ergänzen (Raytracing sei Dank).

