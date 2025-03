GTA 4: Noch für kurze Zeit krallt ihr euch die Open World im Angebot

Ihr fiebert mit Leib und Seele dem Release von GTA 6 entgegen? Aber abseits vom ersten Trailer und einem ungefähren Release-Zeitrahmen habt ihr aktuell wenig, woran ihr euch klammern könnt? Eine Möglichkeit, die Wartezeit bis zum nächsten Blockbuster-Game aus dem Hause Rockstar spielerisch wertvoll zu gestalten, wäre eine aktuell laufende Rabattaktion zu GTA 4.

Denn auf Steam wird die Grand Theft Auto 4: The Complete Edition noch bis einschließlich zum 23. März stark vergünstigt angeboten. Sprich: Am 24. März endet das Angebot, und anstelle des günstigen Kaufpreises von 6,99 Euro müsst ihr wieder 19,99 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen. Doch lohnt sich der Kauf überhaupt?

GTA 4: The Complete Edition günstiger auf Steam

Wer das frei erforschbare Liberty City aus GTA 4 bislang verpasst hat, aber eine Vorliebe für rasante Action, einen treibenden Krimi-Plot und Open Worlds allgemein hat, bietet sich jetzt die Möglichkeit, den modernen Klassiker nachzuholen. Zum Zeitpunkt dieser Meldung konnte die Complete Edition fast 150.000 Rezensionen auf Steam versammeln – die insgesamt „sehr positiv“ ausgefallen sind. Auch in unserem zeitgenössischen Test konnte GTA 4 überzeugen, eine mehr als ordentliche 9.5er-Wertung nachhause nehmen.

Lesetipp: Preis zu GTA 6 aufgetaucht – wird „schrecklichen Standard“ festlegen

Der Tester fragte seinerzeit zum vierten Hauptspiel der Autoknacker-Reihe mit spitzer Feder: „Was würde herauskommen, wenn sich zwei Regie-Schwergewichte wie Michael Bay und Martin Scorsese zusammen täten, um ein Drehbuch zu schreiben?“ Seine Antwort darauf lautete: „ Vermutlich so etwas wie Grand Theft Auto 4.“ Übrigens: Mit der Complete Edition erhaltet ihr dann nicht nur das reguläre Hauptspiel. Nein, in dem geschnürten Paket sind außerdem die beiden Erweiterungen „The Lost and Damned“ und „The Ballad of Gay Tony“ enthalten.

Ein „The Ballad of Gay Tony“ wurde dann übrigens bei uns auf 4P ähnlich wohlwollend aufgenommen, wie das Hauptspiel. Nicht ganz die 9.5, aber immerhin eine wirklich amtliche 9.0er-Wertung war es, die Rockstar dank „voller Action“ und einem „GTA in Reinkultur“ einkassieren durfte. Wertungstechnisch sah es genau bei „The Lost and Damned“ zu GTA 4 ähnlich aus, wo der Tester die Erweiterung mit lobenden Worten wie „stylisch“, „beeindruckend“, oder „wunderbar“ regelrecht zuwarf.

Wichtig auch zu erwähnen: Der Multiplayer ist in Grand Theft Auto IV: The Complete Edition nicht mehr enthalten. Sofern das für euch kein Dealbreaker ist, könnt ihr euch, wie gesagt diese Version von GTA 4 auf Steam aktuell noch für überschaubare 6,99 Euro besorgen. Das Angebot endet am 24. März. Wer seine Bewegtbilder lieber passiv konsumiert: GTA kommt ins Kino und überflügelt sogar Sonic.

Quelle: Steam / Rockstar Games