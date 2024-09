GTA 5: Mit Technik-Turbo erstrahlt das Open-World-Wunder wohl bald im völlig neuen Glanz

Als im September 2013 GTA 5 auf unseren Festplatten aufschlug, gab es für viele Spieler*innen kein anderes Thema mehr als Gangster Franklin, Bankräuber Michael, Wildcard Trevor und ihre Eskapaden im fiktionalisierten Los Angeles. Ganze Monate haben wir mit dem Dreigespann zugebracht. Sprung in die Gegenwart: Fast ein ganzes Jahr ist bisher vergangen, seitdem der Trailer zur Fortsetzung GTA 6 das Internet durcheinandergewirbelt – und rund 210 Millionen Abrufe auf YouTube abgeräumt hat.

Doch auch der Vorgänger GTA 5 liefert jetzt, über zehn Jahre nach Release, noch für Gesprächsstoff: Etwa wenn namhafte Grand Theft Auto-Experten behaupten, das fünfte Hauptspiel der Reihe würde bald in grafisch neuem Glanz erstrahlen – dank Raytracing-Reflexionen. Keimzelle der Schlussfolgerung: Die kürzlich erfolgte Integration der Anti-Cheat-Software BattlEye für GTA Online.

GTA 5: Erstrahlt bald mit neuen RTX-Reflexionen?

Wer bisher in GTA Online unterwegs war, traf auf Cheater, traf auf Cheater, drauf auf … na, ihr wisst schon. Derlei Falschspieler*innen wurde kürzlich der Riegel vorgeschoben – und zwar mit der Anti-Cheat-Software BattleEye, die auch bei Multiplayer-Spielen wie XDefiant für Fairplay sorgen soll. Leidtragende dieser Neuerungen sind nun Steam Deck-Spieler*innen, denn Rockstar will bei der Unterstützung für GTA Online schlicht nicht den Hebel umlegen – aber das ist eine andere Geschichte.

Ach, Rockstar. Jetzt also meldet sich der in GTA-Fankreisen bekannte TezFunz2 zu Wort – schreibt via Twitter:

„Eine übrig gebliebene Metadatendatei weist darauf hin, dass Rockstar seit Jahresanfang an einer Gen9-Version von GTA 5 für den PC arbeitet. Dass BattlEye hinzugefügt wurde, könnte als Vorbereitung interpretiert werden für: die Veröffentlichung der Gen9-Version auf dem PC.“ TezFunz2 (Rockstar Games-Experte)

Konsoleros wissen natürlich, was mit dem Kürzel Gen9 gemeint ist. Kurze Nachhilfestunde für alle PCler*innen: Damit ist die aktuell verfügbare Konsolengeneration angesprochen, von P wie PlayStation 5 bis X wie XBox Series X|S. Der Patch 1.64 bescherte Konsolen-Jünger*innen bereits im Dezember 2022 „Ray-Traced-Reflexionen, die der Spielwelt mehr Details und Kontrast verleihen“. Von der grafischen Frischzellenkur profitierten vor allem: Fahrzeuge, Charaktermodelle und reflektierende und glänzende Oberflächen allgemein.

GTA 5 als Raytracing-Glanzstück und die Community jubiliert

Ein Video sagt mehr als tausend Zeilen: Nachstehendes, achtminütiges Vergleichsvideo demonstriert euch, wie GTA 5 ohne und mit Raytracing aussieht.

Dass die Community das Posting von TezFunz2 mit über 2.500 Herz-Emojis honoriert, spricht dafür, welche Begehrlichkeiten eine PC-Version von GTA 5 mit untergebrachten Raytracing-Reflexionen auslöst. Und User-Kommentare wie „Wenn sie [Rockstar] Anti-Cheat nach 10 Jahren ergänzen, können sie uns auch Gen9 nach zwei Jahren geben“ oder das humorvolle „Anders gesagt: Wir erhalten das [RTX-Grafik] zwei Monate vor Release von GTA 6“ sprechen dafür.

Trotzdem: Ob GTA 5 mit Raytracing-Effekten wirklich kurz bevorsteht und wie sich eine solche Neuerung auf bestehende Mods & Co. auswirken wird, bleibt – ihr könnt es uns von den Lippen ablesen – abzuwarten. Apropos Trevor, Michael, Franklin und überhaupt: Das Trio Infernale schlägt sein eigenes Paralleluniversum auf, schütteln Lucia und Jason aus GTA 6 ab – und drückt dem legendären Trailer ihren ganz eigenen Stempel auf.

