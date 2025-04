GTA 5: Damit überrascht das Spiel jetzt

GTA 5 ist inzwischen fast zwölf Jahre alt. Doch der Titel sorgt auch jetzt noch für große Begeisterung. Das zeigt die neueste Topliste des Live-Streaming-Portals Twitch.

Demnach behauptete sich der bekannte Teil der Grand Theft Auto-Reihe erneut an der Spitze der weltweiten und beliebtesten Gaming-Hits. Und das mit einem sehr deutlichen Abstand. Während Fans auf den neuesten Ableger warten, vertreiben sich anscheinend viele die Wartezeit mit GTA 5.

GTA 5: So begehrt ist das Spiel noch

Wie Twitch in einer Pressemitteilung erklärt, ist GTA 5 das meistgesehene Spiel 2024. Mit über 1,4 Milliarden angesehenen Stunden und 25,8 Mio. gestreamten Stunden lag es abgeschlagen vor anderen Klassikern und Blockbustern auf dem ersten Platz – darunter Minecraft, das aktuell auch auf der Kinoleinwand für Aufmerksamkeit sorgt. Auch Shooter wie Valorant, Call of Duty und Fortnite verzeichneten 2024 weiterhin starke Zahlen.

Die Top-5-Spiele auf Twitch 2024:

GTA 5 : 1,4 Milliarden gesehene Stunden weltweit

: 1,4 Milliarden gesehene Stunden weltweit Valorant : 804 Millionen gesehene Stunden weltweit

: 804 Millionen gesehene Stunden weltweit Fortnite : 539 Millionen gesehene Stunden weltweit

: 539 Millionen gesehene Stunden weltweit Call of Duty : 451 Millionen gesehene Stunden weltweit

: 451 Millionen gesehene Stunden weltweit Minecraft: 379 Millionen gesehene Stunden weltweit

Lesetipp: Damit sind GTA 5-Spieler*innen unzufrieden

Japanisches Phänomen weltweit im Aufwind

Mit über 15,6 Milliarden angesehenen Stunden an Gaming-Inhalten weltweit hat Twitch seine Marktführerschaft im Livestreaming 2024 erneut untermauert. Der Dienst verzeichnete monatlich durchschnittlich über 105 Millionen Besuchende und bleibt damit das Zentrum für Gamer*innen und Creator*innen auf der ganzen Welt.

Allein innerhalb der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) wurden mehr als 1,3 Milliarden Stunden an Gaming-Content geschaut. Zusätzlich führte Deutschland die Liste der meistgestreamten Stunden in EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) an.

Neben bekannten Titeln wie GTA 5 – das jetzt übrigens wieder Teil des Xbox Game Pass ist – sorgten vor allem die folgenden Charaktere für frischen Wind auf der Plattform: VTuber*innen. Die aus Japan stammenden virtuellen Persönlichkeiten erzielten weltweit 1,1 Milliarden geschaute Stunden – ein Zuwachs von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der EMEA-Region legte das Interesse an VTuberinnen sogar um 57 Prozent zu, mit Großbritannien an der Spitze, wo sich die Zuschauerstunden verdreifachten.

Quellen: Twitch-Pressemitteilung

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.