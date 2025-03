GTA 5: Darum sind Fans jetzt verärgert – „Neuer Tiefpunkt für Take-Two“

Schon vor Release von GTA 6 war es kurze Zeit möglich, die Map des am bislang sehnlichst erwarteten Videospiels spielerisch in Augenschein zu nehmen. Nicht auf offiziellem Wege versteht sich, sondern über eine Mod, welche die erahnte Spielwelt in GTA 5 eingebaut hat.

Nach einer Abstrafung von Urheber Dark Space seitens Take-Two ist diese allerdings Geschichte. Die Warnung ist bei ihm angekommen und als Vorsichtsmaßnahme hat er sein Projekt nun gelöscht.

GTA 5: Mod zur Open World von GTA 6 nicht mehr verfügbar

Grundlage für die Mod waren zusammengetragene Informationen über die Map von GTA 6, welche aus Leaks und dem offiziellen Trailer-Material stammten. Das berichtet Dark Space in einem kürzlich hochgeladenen YouTube-Video, in dem er die neusten Entwicklungen zu „Project Vice“ bespricht. Zuvor hatte er Bewegtbild auf der Plattform hochgeladen, welches Gameplay der angenäherten Karte enthielt.

Hier die Erklärung der Situation aus der Perspektive von Dark Space:

Für dieses musste er allerdings einen Copyright-Strike einstecken, den Take-Two laut geteilter Benachrichtigung höchstselbst beordert hat. Aus Sorge vor weiteren Konsequenzen deaktivierte er den Download der Mod, welcher erst wenige Tage zuvor online ging. Warum es Take-Two so wichtig ist, dass eine prognostizierte GTA 6-Map in funktionierender Form nicht die Runde macht, glaubt er zu wissen.

Warum gefällt Take-Two die Mod zur GTA 6-Karte nicht?

„Die Map ist wahrscheinlich ein wenig zu akkurat. Sie müssen irgendeine Bedrohung wahrnehmen, die davon ausgeht“, glaubt Dark Space. Womöglich befürchtet man, der Neuheitswert könnte durch eine bereits jetzt durchstreifbare Spielwelt verloren gehen, was die Verkaufszahlen negativ beeinflussen würde, wie er vermutet. Allerdings hätte die Kreation des Modders laut ihm nur mehr Hype um den bevorstehenden Release aufgebaut.

„In der Geschichte von Take-Two wurden Modder*innen bereits häufig schlecht behandelt„, fügt er seiner Auseinandersetzung mit dem Thema hinzu und zeigt Unverständnis für den harten Umgang mit Fan-Kreationen. Allerdings ist es nicht die Abmahnung selbst, welche ihn stört – mit einer solchen hatte er durchaus gerechnet –, sondern die Art und Weise, wie Take-Two dabei vorgegangen ist. Statt des Copyright-Strikes, welcher die künftige Existenz seines YouTube-Kanals und damit seines Arbeitsplatzes bedroht, wäre eine Mail mit Bitte um Entfernung des Videos ausreichend gewesen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

In den Kommentaren stellt sich die Community hinter Dark Space und drückt ihren Unmut über die geschilderten Ereignisse aus. „Ein Copyright-Strike für ein Spiel, das noch nicht mal erschienen ist. Das ist ein neuer Tiefpunkt für Take-Two„, heißt es beispielsweise in einer Nachricht. Genauere Informationen über die ursprüngliche GTa 5-Mod „Project Vice“ findet ihr in unserem Artikel hierzu.

