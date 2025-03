GTA 5: Darum sind Spieler jetzt unzufrieden – „Das absolute Minimum“

Spieler*innen von GTA 5, die einen PC nutzen, werden immer zuletzt berücksichtigt, wenn Releases und Updates auf dem Plan stehen. So kommt es, dass erst drei Jahre nach Erscheinen der Enhanced Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X auch Heimcomputer die Software zugespielt bekommen.

Reibungslos verläuft diese Aktion allerdings nicht, wie enttäuschte Rezensent*innen auf Steam bekunden. Das Update kommt leider mit ein paar kontroversen Änderungen.

Nicht gerade glänzende Bewertungen für GTA 5 Enhanced

„Ausgeglichen“ lautet der Begriff, welcher die auf Steam abgegebenen Meinungen zu Grand Theft Auto 5 zusammenfasst. Etwa die Hälfte der etwa 6.000 Personen (Stand 5. März 2025), die das Spiel bewerteten, haben sich für einen zu Boden gerichteten Daumen entschieden. Gar nicht mal so gut für die neueste Auflage von Rockstars aktuellstem GTA-Ableger. Besonders wenn man bedenkt, dass die ursprüngliche, mittlerweile aus dem Verkauf genommene, Fassung bei 87 Prozent der fast zwei Millionen sich zu Wort meldenden Spieler*innen positiv wegkam.

Das für Besitzer*innen der vorigen Version kostenlose Update zielt vor allem auf die grafischen Werte des Spiels. Upscaling, Raytracing und Ladezeiten haben beispielsweise eine Auffrischung erfahren. Darüber hinaus enthält die Software-Erneuerung Inhalte für GTA Online, die bisher den Konsolen vorbehalten waren. Darunter etwa die Nutzung des Abo-Modells GTA+.

Rockstar hatte zuvor angekündigt, eine Übertragung des bisher gesammelten Fortschritts von GTA 5 hinzu GTA 5 Enhanced sei möglich. Den Rezensionen auf Steam nach zu urteilen trifft dies allerdings nicht für jede und jeden zu. „Kann meinen Account nicht von Legacy (neuer Name für das Ursprungs-GTA 5) zu Enhanced transferieren“, beschwert sich beispielsweise ein Nutzer oder eine Nutzer*in. Und dies ist nicht der einzige Bericht dieser Art. Als Grund für die Hürde wird dabei häufiger das Empfangen und herbeiführen sogenannter Money Drops in der Spielwelt genannt, was den Betroffenen teilweise unfreiwillig passieren kann.

Nicht nur ein Kritikpunkt an GTA 5 Enhanced

Es ist aber nicht nur die Account-Migration, welche für Frust sorgt. Ob die polierte Grafik wirklich einen merklichen Unterschied macht, darüber diskutieren Spieler*innen noch. Von einem Downgrade kann aber nicht die Rede sein, höchstens im Falle der nun auf 120fps begrenzten Framerate. Eine nun fehlende textbasierte Chat-Funktion stößt ebenfalls nicht gerade auf Begeisterung, genauso wie die starke Präsenz des Abo-Service im Spiel, welche teilweise als unliebsame Werbung und für zusätzliche Ausgaben wahrgenommen wird. „Rockstar hat wirklich das absolute Minimum getan, um das Spiel zu verbessern und das absolute Maximum, um GTA+ zu integrieren“, ließt man hierzu beispielsweise auf Steam.

Während sich die Situation entfaltet, hoffen PC-Spieler*innen gleichzeitig auf einen möglichst zeitnahen Release von GTA 6 für ihre präferierte Plattform. Leider ist noch nicht mal das Datum der Konsolen-Veröffentlichung geklärt und wir müssen uns immer noch mit geteilten und nun sogar zurückgezogenen Leaks zu Grand Theft Auto 6 zufrieden geben.

