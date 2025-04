GTA 5: Grafik-Update für Open World verändert eine entscheidende Sache – kostenlos downloaden

Das im März dieses Jahres veröffentlichte Upgrade für die PC-Version GTA 5 hat längst nicht alle überzeugt – trotz Unterstützung für Raytracing, schnelleren Ladezeiten, oder solchen Features, die bisher Konsoleros vorbehalten blieben. Gerade beim Raytracing waren die Reaktionen durchmischt.

Während die einen realistischere Licht- und Schatteneffekte feierten, ärgerten sich andere über den Hardwarehunger. Nicht daran, was in eurem Rechenknecht stecken muss, damit GTA 5 butterweich über den Bildschirm brettert, dafür bei den Raytracing-Schauwerten, bessert jetzt eine neue Fan-Mod nochmal nach. Doch wie urteilt die Community über diese Fan-Kreation?

GTA 5 Enhanced: RTX-Upgrade für die Open World

„Ich bevorzuge grob [dargestellte] Pfützen anstelle von perfekten Spiegelungen“, schreibt etwa eine Person in der Kommentarspalte auf YouTube. Was die oder der Nutzer*in anspricht, wird direkt im von Modder*in BadassBaboon bereitgestellten Vergleichsvideo deutlich. Im Verlauf der vier Minuten und 20 Sekunden Laufzeit, wird die PC-Version von GTA 5 vor und nach der Modding-Behandlung gezeigt. Was wir im ersten Drittel des Videos zuhauf sehen, sind schmutzige Wasserpfützen, verteilt auf dem Asphalt von San Andreas.

Vorher-Nachher-Vergleichsvideo zur RTX-Mod für GTA 5:

Tatsächlich reagierte BadassBaboon wenige Stunden später auf den Kommentarschreiben mit einem zugewandten „[…] ich werde die Intensität in einem zukünftigen Update verringern“. Aber was erwartet Interessierte nun schon heute mit diesem Gratis-Download für GTA 5?

Blicken wir zunächst in die Modding-Werkstatt: Neben dem Umstand, dass der Kreativkopf „die Qualität der RT-Reflexionen in der Enhanced Version von GTA 5 verbessert und auch RT-Reflexionen zu den Oberflächen hinzugefügt“ hat? Musste die oder der Modder*in auch nochmal Assets aus der Spielwelt wie „Pfützen, Gläser, Marmorwände und -böden“ aktualisieren.

Was die Person da gestemmt hat, kann sich, wie im oben verlinkten Vergleichsvideo deutlich wird, durchaus sehen lassen. Die Umgebung wird beispielsweise von einer verglasten Hausfassade kräftiger reflektiert, oder Marmorböden spiegeln nochmals realistischer als zuvor. Während die Schauwerte dieser Fan-Modifikation einerseits auch Geschmackssache sind, zeigen andererseits Wortmeldungen wie „Das sieht fantastisch aus!“ oder „Großartige Arbeit!“, dass die Bemühungen von BadassBaboon fraglos auf Begeisterung stoßen.

Mit einer Dateigröße von wenig mehr als 150 Megabyte lässt sich diese Fan-Kreation vergleichsweise locker auf die Festplatte hieven. Eine ausführliche Installationsanleitung findet ihr übrigens dem Download als separate PDF-Datei beigelegt. Aber weg von Grand Theft Auto 5, hin zur heiß herbeigesehnten Fortsetzung: „Jetzt werden wir alle bestraft“ im Zuge von GTA 6?

