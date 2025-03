GTA: Neue Rockstar-Ankündigung verärgert Fans – „versuchen buchstäblich euch zu bestechen“

Wenn Rockstar sich in diesen Tagen zu Worten meldet, dann geht es fast nie um GTA 6. Auch im vorliegenden Falle dreht sich wieder einmal nur alles um den Vorgänger beziehungsweise genauer gesagt GTA Online. Denn Rockstar verschenkt gerade bis zu drei Millionen GTA-Dollar.

Was auf den ersten Blick nach einem netten Angebot klingt, entpuppt sich im Nachgang als gar nicht so vorteilhaft. Das Studio knüpft nämlich das Geschenk an ein paar Bedingungen, die eurer Brieftasche nicht zugutekommen. In der GTA 5-Community sorgt das für entsprechende Kritik.

GTA 5: So bekommt ihr das Geschenk

Wer schon länger nicht mehr GTA Online, den Mehrspieler-Modus von GTA 5, gespielt hat, den lockt Rockstar in diesen Tagen mit einem soliden Geschenk. Bis zu drei Millionen GTA-Dollar gibt es gratis, wie es auf der offiziellen Spielwebseite heißt. Es benötigt lediglich einen Klick und schon seid ihr in Los Santos ein wenig reicher.

Allerdings gibt es das Angebot nur für Spieler*innen, die in den letzten 60 Tagen kein GTA Online gespielt haben. Wer also aktiv zockt, muss auf das geschenkte Geld verzichten. Wobei geschenkt relativ zu sehen ist: Ausschließlich die erste von drei Millionen gibt es tatsächlich sofort auf euer digitales Konto, sobald ihr euch einloggt.

Lesetipp: Auch wegen einer anderen Sache steht GTA 5 derzeit in der Kritik

Wollt ihr noch die restliche Kohle, müsst ihr selbst Geld ausgeben. 1,5 Millionen GTA-Dollar gibt es obendrauf, wenn ihr mindestens eine Shark Card der Stufe „Greate White“ kauft. Die kostet 14,99 Euro und gewährt euch ohnehin schon anderthalb Millionen der virtuellen Währung. Die letzten Gratis-Dollar gibt es, wenn ihr euch dazu entscheidet, ein kostenpflichtiges Abonnement von GTA+ abzuschließen – hier werden 7,99 Euro fällig.

Kritik aus der Community

Aufgrund der Bedingungen sorgt das Angebot derzeit nicht gerade für Freudensprünge unter den Spieler*innen. Zum einen liegt es daran, dass drei Millionen GTA-Dollar nicht unbedingt viel sind. Zwar lässt sich damit schon was in der Welt von GTA Online anfangen, aber in einen Kaufrausch könnt ihr euch damit auch nicht stürzen.

Besonders negativ wird aber die Verknüpfung zum Echtgeldkauf gesehen. Auf Reddit schreibt der oder die Nutzer*in Negative_Message2701 etwa: „Meiner Meinung nach ist es das nicht einmal wert. Man versucht buchstäblich, euch zu bestechen, damit ihr für eine kleine Karte [Anmerkung der Redaktion: Vermutlich ist Shark Card gemeint] bezahlt.“

Andere wiederum sind genervt davon, dass die Rückkehr-Aktion erst jetzt gestartet wurde – und nicht bereits vor wenigen Wochen, als überraschend die Enhanced Edition von GTA 5 für den PC veröffentlicht wurde. So schauen nun etliche Spieler*innen schlicht in die Röhre.

Quellen: Rockstar Games, Reddit / @Negative_Message2701