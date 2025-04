GTA: Große Ankündigung – Das erwartet Fans schon in 4 Tagen

Die Straßen von Los Santos rufen erneut, wie Microsoft in einem Blogpost am 3. April erklärte. Demnach wir GTA 5 ab dem 15. April wieder im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Dabei profitieren diesmal allerdings nicht nur Konsolen-Nutzerinnen und Nutzer. Auch Spieler*innen auf dem PC erwartet ein Extra. Wer nämlich ein PC Game Pass-Abo besitzt, kann sich auf die Enhanced-Version von Grand Theft Auto 5 freuen, die unter anderem Hao’s Special Works und weitere Neuerungen beinhaltet.

GTA 5 im Xbox Game Pass: Das steckt drin

Das Comeback von GTA 5 Enhanced bringt den Open-World-Klassiker in technisch überarbeiteter Form zurück, wie Microsoft erklärt. Mit an Bord sind neue Fahrzeuge, spezielle Chameleon-Lackierungen, sowie weitere Anpassungen, die vor allem in Hao’s Special Works in GTA Online zur Geltung kommen. Auf allen Plattformen können sich Game Pass Ultimate- sowie Standard-Abonnent*innen direkt am Releasetag ins Geschehen stürzen.

Damit das gemeinsame Spielen reibungslos funktioniert, müsst ihr euch mit euren Freundinnen und Freunden auf die gleiche Spielversion einigen. Die gute Nachricht: Dank Game Pass Ultimate und Standard habt ihr Zugriff auf alle Editionen – sowohl auf Konsole als auch auf dem PC.

Wer ausschließlich den PC Game Pass nutzt, kann ebenfalls beide PC-Versionen laden, unabhängig davon, ob eure Mitspielerinnen und Mitspieler über Steam oder Epic Games unterwegs sind.

Lesetipp: Das steckt im April im Xbox Game Pass

Zusätzlich zum Wiedereinstieg in Los Santos erwartet euch das neue Update Oscar Guzman Flies Again. In diesem übernimmt euer Charakter den McKenzie Field Hangar in Grapeseed, um sich in neuen Waffenhandelsmissionen und mit frischen Flugzeugen in die Lüfte zu erheben.

Für alle, die es eher auf den Nachfolger des Blockbusters abgesehen haben, gibt es dagegen schlechte Nachrichten. Nintendos Ankündigung, dass Standard-Spiele für die Switch 2 mindestens 80 Euro kosten werden, könnte sich auch auf den Preis von GTA 6 auswirken und diesen in die bislang bereits befürchtete Höhe von mindestens 100 Euro treiben.

Quelle: Microsoft Xbox Wire

