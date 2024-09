GTA 5: Nach fast 10 Jahren endlich Verbesserung – doch Steam Deck wird „aus dem Verkehr gezogen“

GTA 5 ist nicht nur der Vorgänger zu GTA 6, dem aktuell Spieler*innen weltweit entgegenfiebern, sondern auch eines der beliebtesten Games auf Valves Steam Deck. Viele Spieler*innen, viel Frust. Zumindest bei denjenigen, die das 2015 für den PC erschienene GTA Online auf dem Steam Deck genießen möchten.

Denn Rockstar Games zieht den sprichwörtlichen Stecker – oder konkreter: Die Unterstützung für die Anti-Cheat-Software BattlEye entfällt auf dem Handheld. Auf der einen Seite kann die Einführung von BattleEye im Kampf gegen Cheater*innen in GTA Online eine Verbesserung darstellen. Auf der anderen Seite funktioniert das Online-Spiel nun anscheinend nicht mehr zusammen mit dem SteamDeck.

GTA 5 im Online-Modus: gewesen auf dem Steam Deck

BattleEye ist eine Anti-Cheat-Software, die insbesondere bei Multiplayer-Spielen zum Einsatz kommt. Namhafte Beispiele hierfür sind der Free-to-Play-Shooter XDefiant, das Action-RPG Lords of the Fallen – oder eben jetzt auch GTA Online, wie aus den entsprechenden Patch Notes hervorgeht. Wenn Cheater*innen nun dank dieser Software die Schummeleien schwer gemacht werden, ist das wie oben erwähnt zu umarmen. Einerseits. Andererseits: „Steam Deck unterstützt BattlEye für GTA Online nicht“, heißt es in Rockstar Games offiziellem FAQ.

Dementsprechend könnt ihr zwar weiterhin den „GTA 5-Story Modus spielen“, wie dort weiterzulesen ist, aber nicht GTA Online. Die ausbleibende Unterstützung dürfte nicht nur Spieler*innen irritieren, auch unsere englischsprachigen Kolleg*innen von The Verge sind erstaunt. Schließlich hieß es bereits im Jahre 2021 offiziell seitens Steam, dass sich Entwickler*innen „nur mit BattlEye in Verbindung setzen müssen, um es für ihren Titel zu aktivieren“ – danach sollten „diese Spiele nun auf dem Steam Deck funktionieren“.

Und dieses Procedere ist laut dem über Linux speziell und Tech-Themen allgemein berichtendem YouTuber Michael Tunnell oben dieser Tage nochmal einfacher für Entwickler*innen. Zur Erinnerung: Das Steam Deck läuft mit SteamOS, einem auf Linux basierendem Betriebssystem.

GTA 5: Reaktionen zum ausbleibenden Support fürs Online-Spiel

In der Kommentarspalte des oben erwähnten Artikels von The Verge respektive in den entsprechenden Reddit-Communitys, wird der Stopp für GTA 5 auf dem Steam Deck mindestens verhalten aufgenommen. Wortmeldungen wie „Ich frage mich, ob die Leute, die online auf dem Steam-Deck gespielt haben, eine Rückerstattung erhalten, nachdem das Spiel praktisch aus dem Verkehr gezogen wurde“ oder „Es wirft dich [aus dem Spiel] raus“ stehen dafür. Bleibt abzuwarten, ob Rockstar bei seiner aktuellen Entscheidung bleibt – oder ob das Stück Software doch bald auch für Valves Handheld Unterstützung erfährt.

Apropos Betriebssysteme, Linux und überhaupt: Sofern ihr mit eurem Steam Deck auf das Windows-Betriebssystem wechseln möchtet, ist das in wenigen Schritten möglich.

