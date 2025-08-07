GTA 5: Wahres Monster-Projekt enthüllt – „Das ist das ultimative Remaster“

So lange GTA 6 noch nicht erschienen ist, müssen sich die Hardcore-Fans dieser Reihe weiterhin mit den Vorgängern beschäftigen – nicht zuletzt GTA Online bietet glücklicherweise immer wieder genug Abwechslung für den franchisetypischen Kick. Aber auch Mods zeigen kontinuierlich, dass beispielsweise aus dem vierten und fünften Ableger der Reihe noch viel rauszuholen ist.

Ein Modder namens Underrated hat jetzt ein Projekt veröffentlicht, wie es selbst in der Szene selten zu beobachten ist, und lässt keinen Zweifel daran, dass es der beste Weg sein soll, wie GTA 5 heutzutage zu spielen ist.

GTA 5: Fan-Projekt vereint 138 Mods in einer

Genauer gesagt hat Underrated nicht weniger als 138 Mods genommen und sie in einem Mega-Projekt zusammengefügt. Damit ist das spektakuläre Open World-Action-Adventure von 2013 einmal runderneuert. „Das ist das ultimative Remaster zu GTA 5, auf das ihr gewartet habt, und perfekt, um das Spiel noch einmal vor GTA 6 zu spielen“, ist in der Videobeschreibung auf Youtube zu lesen.

Seht hier das Video zur Mega-Mod für Grand Theft Auto 5:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Video sind nicht ganz alle Mods zu sehen, sondern „nur“ 91 von ihnen. Den mittlerweile nicht mehr verfügbaren Link zur Übersicht hat ein User auf Reddit wieder ausgegraben. Die Fans sind in den Kommentaren voll des Lobes und wertschätzen die Arbeit, die sich Underrated damit gemacht hat, die Mods zusammenzutragen und allesamt in GTA 5 zu implementieren.

Lesetipp: Erste Mission aus 1991 in GTA-Mod aufgetaucht

Es ist alles vorhanden, was das Gamer*innen-Herz, das auf ein zeitgemäßes Spielerlebnis eines älteren Titels steht, begehrt: Von überarbeiteter Grafik wie Licht- und Schatteneffekten, über ein authentischeres Polizei-System und einer immersiveren Welt mit intelligenterem NPC-Verhalten, bis hin zu weiterentwickeltem Kampfsystem und Fahrzeugverhalten.

Alles zusätzlichen Inhalte, was die Story betrifft, sind lore-kompatibel – Zweifel besteht innerhalb der Community nur, ob das Ganze mit so vielen Modifizierungen auch wirklich flüssig läuft. Mehrere User*innen bestätigen aber, dass es mindestens spielbar sein soll. Wie es um Mods in GTA 6 bestellt sein soll, könnt ihr hier lesen.

Quellen: YouTube /Underrated, Reddit /@Tu_Trooper_favorito