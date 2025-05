GTA 6: Gleich 5 Hinweise verstecken sich im neuen Trailer

Rockstar Games sorgt im Mai für jede Menge Aufregung. Innerhalb von nur fünf Tagen bescherte man der GTA 6-Community gleich zweimal die wohl größten Schockmomente, die sie 2025 zu erwarten hatte.

Nachdem der Release des Blockbusters zuerst und ohne Vorwarnung auf den 26. Mai 2026 verschoben wurde, veröffentlichte das Entwicklerstudio kurz darauf ebenso plötzlich einen neuen Trailer zum Spiel. Und darin gibt es wieder einige spannende Details zu entdecken.

GTA 6: Das steckt alles im zweiten Trailer

Rockstar sorgt mit dem zweiten offiziellen Trailer zu GTA 6 wieder für jede Menge Gesprächsstoff. Die Community bekommt jetzt einen deutlich besseren Eindruck davon, was sie erwartet. Wie groß das Bedürfnis danach war, zeigen die Zahlen: Nach nur 19 Stunden gab es bereits mehr als 60 Millionen Aufrufe.

Dabei sind viele besonders von der Grafik, die im Werbevideo auf der PS5 läuft, beeindruckt – aber beurteilt selbst:

#1 Fitness

Das 2:46 Minuten lange Video setzt stark auf das Miami-Flair der fiktiven Stadt Vice City. Im Mittelpunkt stehen erneut die beiden Hauptcharaktere Jason und Lucia. Dabei sticht besonders eine Szene hervor, in der Jason beim Gewichtheben zu sehen ist – ein Detail, das Veteran*innen der Serie sofort an GTA San Andreas erinnert. In dem Klassiker von 2004 konnte man die Spielfigur durch Training sichtbar verändern.

Im neuen Trailer wirkt Jason in unterschiedlichen Szenen mal muskulöser, mal gebräunter oder verändert in der Frisur. Das könnte bedeuten, dass auch in GTA 6 wieder Anpassungen durch das Gameplay selbst möglich sind.

#2 Fight Club

Auch Lucia bekommt einen Moment im Rampenlicht, als sie in einem Untergrund-Kampfclub kämpft. Falls es sich dabei nicht nur um eine Zwischensequenz handelt, könnten Spieler*innen sich auf neue Aktivitäten abseits der Hauptstory freuen. Diese Details lassen vermuten, dass Rockstar erneut auf eine Welt setzt, die sich lebendig und formbar anfühlt.

#3 Dekorieren und Einrichten

Abseits der Charaktere bietet der Trailer zahlreiche Hinweise auf anpassbare Umgebungen und nostalgische Elemente. Das Zuhause von Jason und Lucia verändert sich sichtbar, was darauf schließen lässt, dass ihr Möbel und Dekoartikel kaufen könnt.

#4 Easter Eggs

In einem der Zimmer ist zudem eine fiktive Spielkonsole zu sehen, die optisch an eine PS5 erinnert. Man könnte vermuten, dass es sich dabei um ein Modell von „Degenatron“ handelt – einer Marke, die schon in früheren GTA-Teilen als Easter Egg auftauchte.

Ein besonderes Wortspiel vermuten Fans übrigens hinter Jasons Bemerkung „Oh, ich repariere nur ein paar Lecks“ (Minute 0:12 im Trailer) auf die Frage von Brian, was er oben auf dem Dach mache. „Er musste ‚einige undichte Stellen beseitigen‘, Mann, Rockstar weiß, wie man gegen Leaker zurückschlägt“, heißt es unter anderem unter dem Video.

Hintergrund dieser Fan-Bemerkung könnte der Vorfall im Dezember 2023 sein. Damals hatte Rockstar den ersten GTA 6-Trailer frühzeitig veröffentlichen müssen, weil das Video kurz zuvor geleakt wurde.

#5 Mehrere Universen

Ein weiteres Highlight für eingefleischte Fans: Im Trailer taucht ein Werbespot für Phils Waffen auf. Das weckt Erinnerungen an Phil Cassidy, einen bekannten Charakter aus dem sogenannten 3D-Universum der Serie, das GTA 3 (2001) bis Vice City Stories (2006) umfasst. GTA 6 spielt laut Rockstar aber im HD-Universum, das mit GTA 4 (2008) eingeführt wurde. Entweder vermischt Rockstar hier bewusst die Spielwelten oder liefert einen reinen Fan-Service mit bekannten Gesichtern in neuer Optik.

Wann genau sich alle offenen Fragen klären, bleibt ungewiss. Sicher ist nur: Wer auf PC spielt, muss sich länger gedulden. Die Konsolenversion erscheint am 26. Mai 2026, für PC gibt es noch keinen festen Termin – spekuliert wird über das Jahr 2027. Spannend wird es aber auch bei einem anderen wichtigen Detail: Wie teuer wird GTA 6?

