GTA 6: Alternative Version – so habt ihr den zweiten Trailer noch nie gesehen

Zu Beginn des aktuellen Kalendermonats ließ Rockstar Games zum zweiten Mal in kürzester Zeit die Bombe platzen. Nach der Verschiebung servierte man uns einen taufrischen Trailer zu GTA 6, der es so richtig in sich hat und bis zuletzt die Blicke der Branche auf sich ziehen konnte.

Abermillionen an Aufrufen später sind es nun vor allem begeisterte Fans, die den Trailer in seine Einzelteile auseinandernehmen und jede noch so kurz gezeigte Szene analysieren, diskutieren oder gar nachstellen. So auch jüngst geschehen, erfuhr er im Rahmen eines coolen, nostalgisch stimmenden Projekts eine Frischzellenkur der besonderen Art.

GTA 6: Zweiter Trailer im PlayStation 2-Style von Fans veröffentlicht

Streng genommen wird der grafisch höchstanspruchsvolle GTA 6-Trailer gar nicht aufgefrischt oder „verbessert“, stattdessen verpasst ihm YouTube-Nutzer*in Foosmoke einen visuellen Look, der uns sofort in die 2000er zurückversetzt. Mit kantigen Modellen, verpixelten Umgebungsdetails und behäbigen Animationen, die direkt aus der Zeit von San Andreas oder Vice City stammen könnten, erinnert er zweifelsohne an das glorreiche Spielezeitalter auf Sonys zweiter PlayStation.

Das PS2-inspirierte Makeover des zweiten GTA 6-Trailers seht ihr hier:

Neben dem charmanten Retro-Look der einprägsamen Szenen hat auch ein wenig subtiler Humor seinen Weg in das Video gefunden. Beispielsweise in Form von Clipping, was auf der PS2 durchaus eine gängige Erfahrung dargestellt haben dürfte. Auch erfordert es dem Anschein nach einer ordentlichen Portion mehr Muskelkraft, um die Gewichte zu stemmen, als noch im ursprünglichen Trailer.

Auffällig bleibt außerdem, dass das Vice City im PS2-Look wesentlich weniger stark bevölkert ist, als es uns der eigentliche GTA 6-Trailer suggeriert. Klar: Die GTA-Spiele der damaligen Zeit hatten es viel schwerer, Mimik und Körpersprache in den Charaktermodellen abzubilden, als es heutzutage der Fall ist. Dies spiegelt sich selbstverständlich auch in den allgemeinen Feinheiten wider, die durch eine viel höhere Auflösung zum heutigen Standard zählen.

