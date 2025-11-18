GTA 6: Darum lohnt sich die Verschiebung für Rockstar – „können es sich leisten, geduldig zu sein“

Am Abend des 6. November ging ein kollektives Raunen durch die Videospielszene: GTA 6 wurde erneut verschoben. Statt im Mai folgt der Release jetzt erst am 19. November – 2026 wohlgemerkt. Zudem auch erst einmal nur für PS5 und Xbox Series X|S.

Obwohl Rockstar Games die Verschiebung offiziell mit der Sicherstellung von Qualität begründet, könnte es noch einen weiteren Grund geben. Vermutet zumindest ein Branchenanalyst, der die jüngste Meldung des Open World-Giganten vor allem als „Flex“ bezeichnet – sehr zum Leidwesen der wartenden Fans.

GTA 6: Von der Verschiebung profitiert Rockstar – wegen Hype

Eine Verschiebung bedeutet bei einem Projekt wie GTA 6 vor allem eines: noch mehr Kosten. Jeder Tag zusätzliche Zeit resultiert in hohen Ausgaben für Publisher Take-Two und Rockstar Games – bis zu 500 Millionen US-Dollar vermuten erste Schätzungen. Dennoch könnten beiden Unternehmen am Ende von der getroffenen Entscheidung profitieren.

„Das Studio weiß, dass Vorfreude seine wertvollste Währung ist, und nutzt dies optimal aus“, heißt es von Joost van Dreunen, seines Zeichens Professor an der New York University und Branchenanalyst in einem Gespräch mit GamesRadar+. Er ordnet die neuerliche Verschiebung daher vor allem als „Flex“ seitens Rockstar Games ein, auch wenn das „Endergebnis das Warten“ rechtfertigen würde.

Ist die Verschiebung also vielleicht sogar ganz absichtlich passiert? Wer weiß. Zumindest bedeutet der neue Termin für GTA 6, dass Take-Two das lukrative Weihnachtsgeschäft mit voller Breitseite in Anspruch nimmt. „Strategisch gesehen verändert dies die Weihnachtssaison 2026. Alle anderen Publisher haben gerade ihr bestes Startfenster verloren, denn wenn GTA erscheint, wird es in der gesamten Branche still“, so van Dreunen weiter.

Geduld zahlt sich aus

Anders ausgedrückt: Alle anderen Unternehmen müssen bereits jetzt umplanen oder ein wenig darauf hoffen, dass sich GTA 6 noch ein weiteres Mal nach hinten verschiebt. Andernfalls dürfte ein Release im selben Zeitraum im schlimmsten Fall unangenehm enden. Take-Two hingegen kann sich zurücklehnen.

Denn trotz des zwischenzeitlich erfolgten Einbruchs an der Aktie rechnet die Wall Street weiterhin mit einem fulminanten Release von GTA 6. Bis zu 2,7 Milliarden US-Dollar Umsatz stehen im Raum, erklärt van Dreunen in seiner Analyse. Das dürfte am Ende den Kurs der Mutterfirma von Rockstar Games unter Garantie positiv beeinflussen.

Ob GTA 6 aber tatsächlich am Ende so viel Geld einspielt, bleibt natürlich derzeit abzuwarten. Zumal Rockstar Games durchaus Konkurrenz bekommt: Ein Free2Play-Spiel will es zukünftig mit GTA 6 aufnehmen.

