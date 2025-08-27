GTA 6: Angebliche Planänderung lässt Fans jetzt gespalten zurück – “Das glaubt doch wohl niemand wirklich?“

Fest steht: Bis zum angepeilten Releasetermin im kommenden Jahr kann sich noch so einiges in der Entwicklung von GTA 6 ändern. Dass dies allerdings nicht immer von Rockstars Fans willkommen geheißen wird, zeigen nun die jüngsten Diskussionen rund um eine angebliche Kursänderung des Open World-Blockbusters.

Aktuellen Berichten zufolge soll es inmitten des Entstehungsprozesses von Grand Theft Auto 6 nämlich zu gleich mehreren, wesentlichen Änderungen in der Handlung gekommen sein – einigen Streichungen und Überarbeitungen inklusive. Während dies bei den meisten Videospielen, Serien, Filmen oder gar Büchern gang und gebe sein dürfte, rufen die Umstände gleichermaßen ungläubige Beobachtende auf den Plan…

GTA 6: „Zu düster“ – Story angeblich bereits mehrfach umgeschrieben

Den Berichten nach sei die Storyline, der wir in GTA 6 folgen ab dem 26. Mai 2026 selbst folgen dürfen, schlicht und ergreifend viel „zu düster“ gewesen. Entwickler Rockstar ist bekannt dafür, in vielerlei Hinsicht die Grenzen zu überschreiten – auch, was das Narrativ seiner Gangster-Geschichten in GTA oder Western-Epen a la Red Dead Redemption anbelangt. Es wäre also gar keine allzu große Überraschung, sollte sich das Studio bei dem Ableger mit der Nummer 6 mit durchaus ernsteren, womöglich unangenehmeren Themen des modernen Lebens auseinandersetzen wollen.

Doch Fans scheinen sich dabei weniger sicher zu sein, wenn man sich den allgegenwärtigen Konsens in den entsprechenden Subreddits und seinen Kommentaren einmal genauer ansieht. Ein Thread, der eine Comicbook-Schlagzeile aufgreift, in der von ganzen drei Abänderungen der Geschichte von GTA 6 die Rede ist, trägt den simplen Titel „Das glaubt doch wohl niemand wirklich?“ – eine Frage, die auf absehbare Antworten stößt. „Ich glaube keine Gerüchte über dieses Spiel. Und das ist etwas, was Rockstar nie bestätigt hat“, heißt es beispielswese in einer von ihnen.

Den entsprechenden Thread auf Reddit findet ihr hier:

In einer weiteren Wortmeldung schließt sich ein*e Nutzer*in an: „Es würde mich nicht überraschen, wenn es viele, viele Entwürfe gäbe. Wie bei jedem anderen Spiel auch. Aber dreimal abgesagt, das halte ich für Blödsinn“, so die etwas entschärfte, aber sinngemäße Version des Kommentars. Gewissheit kann bisweilen zumindest ohnehin nicht herrschen, denn trotz multipler, sich bewahrheitender Leaks und ganzen zwei Trailern, ist nicht viel über den adrenalingeladenen Actiontrip von Jason und Lucia, den es im kommenden Jahr zu erleben gilt, bekannt.

Vermutlich steckt hinter der kontroversen Schlagzeile wie so oft nicht die ganze Wahrheit, denn selbst, wenn Rockstar etwas Gewagtes probieren sollte, handelt es sich dabei mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht um etwas, das letzten Endes sogar verboten oder von Fans nicht angenommen werden könnte.

Bei der ersten Fassung wird man wohl dennoch mittlerweile nicht mehr stecken, sodass es durchaus spannend bleibt, in welche Richtung sich die Gangster-Geschichte seit ihren ersten Zeilen entwickelt hat. Ein anderer Umstand, der so gar nichts mit dem eigentlichen Inhalt des Titels zu tun hat, frustriert die Fans von GTA 6 derweil zunehmend.

