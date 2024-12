„GTA 6 angekündigt – aber nicht von Rockstar“: im PlayStation Store verärgert ein „mieser“ Betrug

Wenn irgendwo „GTA 6“, „GTA VI“ oder „Grand Theft Auto 6“ draufsteht, sind sofort alle Augen des Internets auf die Nachricht gerichtet – zumindest diejenigen mit Affinität zu Gaming allgemein und Open-World-Knallern speziell. Manchmal sind solche Meldung auch einfach nur ein ordentlicher Fake.

Ob Grand Taking Ages VI – nein, nicht verlesen – jetzt in die Fake-Kategorie fällt? Sehr wahrscheinlich. Jedenfalls dieser Titel zeigt jetzt eindrucksvoll, wie sehr Trittbrettfahrer im Windschatten von GTA 6 hinterherziehen. Ob das amüsant ist, oder schlicht nervig, müsst ihr selbst entscheiden. Zugestehen müssen wir einem Grand Taking Ages VI: Auf Parodie verstehen sich die Macher*innen.

Der Tag, an dem „GTA 6“ im PlayStation Store aufgetaucht ist

Bei der Gaming-Community von Reddit wird das Spiel treffend mit diesen Worten gesprochen: „GTA 6 angekündigt – aber nicht von Rockstar, sondern PlayStation“. Was zunächst Stirnrunzeln hervorrufen dürfte, wird schnell klarer: Der nicht gerade namhafte Developer Violarte hat seinen Titel „Grand Taking Ages VI“ auf den PlayStation Store geschubst. Auf Sonys Verkaufsplattform verweilte der Titel allerdings nicht lange – mittlerweile wurde dieses „falsche“ GTA 6 wieder von der Plattform genommen.

Was bleibt, sind Meldungen der internationalen Presse zu diesem eigenartigen Spiel – und einem bröckelnden Vertrauen darin, ob Sony vernünftig kuratiert, was auf den PlayStation Store darf. Dafür steht auch ein Reddit-Kommentator wie „Das wirkt ganz eindeutig wie ein fauler Troll oder ein Marketing-Trick für ein noch mieser geratenes Indie-Spiel. Wird der PlayStation Store nicht richtig betreut?“ Alleine das Cover-Design von Grand Taking Ages VI erinnert frappierend an die geläufige GTA-Ikonografie.

Stilisierte Abbildungen harter Jungs und cool dreinblickender Mädels – auch die Typografie des Schriftzugs „Grand Taking Ages VI“ ist überdeutlich an das Original von Rockstar Games angelehnt. Den letzten Zweifel daran, dass sich hier jemand an GTA 6 dranhängt, räumt die auf Insider Gaming geteilte, dazugehörige Produktbezeichnung aus. Bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen steht zu lesen: „Das am meisten erwartete Spiel über die Entwicklung des am meisten erwarteten Spiels! Du bist jetzt verantwortlich für die größte Spielekatastrophe … oder doch ein Meisterwerk?“

Der GTA 6-Fake als Wirtschaftssimulation?

„Leiten Sie Ihr Traumstudio, während Sie mit wütenden Fans, Firmenchaos und endlosen Verzögerungen jonglieren. Kämpfen Sie sich durch Gaming Conventions, weichen Sie rücksichtslosen Journalisten aus – und meistern Sie die Kunst der kreativen Ausrede“. Was sich liest, als handele es sich um ein Simulationsspiel im Stile eines „The Movies“ (2005), könnte auch einfach nur ein kurioses Stück Realsatire sein. Dafür steht auch der Webauftritt von Violarte, der ebenfalls starken Fake-Charakter aufweist.

Apropos düpierte Fans von Grand Theft Auto: Ein trickreicher TikToker hat mit einigem Aufwand falsches Gameplay zu GTA 6 ins Netz geworfen – und ist damit viral gegangen.

