GTA 6 auf der Nintendo Switch 2? Fans machen sich lustig – „wird sich anhören wie ein Düsentriebwerk“

Wenn nichts mehr schiefgeht, dann erscheint GTA 6 voraussichtlich im Herbst diesen Jahres. Ein genaues Datum hat Rockstar bislang nicht rausgerückt, man ist aber offenbar selbstsicher genug, um an den ursprünglichen Plänen festzuhalten.

Als Plattformen gibt man dabei bislang lediglich die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S an, hinsichtlich einer PC-Veröffentlichung schweigt man. Und was ist mit der Nintendo Switch 2? Die packt ja nun sogar Elden Ring und Cyperbunk 2077, ist also deutlich leistungsstärker als ihr Vorgänger. Doch die Fans sind skeptisch.

GTA 6: So könnte es auf der Nintendo Switch 2 aussehen, witzeln Fans

Im GTA 6-Subreddit macht, in die Welt gesetzt von Nutzer*in ithepunisher, nun ein Beitrag zu einer möglichen Nintendo Switch 2-Version des Spiels die Runde. Oder eher zu einer unmöglichen, denn der Witz der Wortmeldung geht eindeutig auf Kosten der kommenden Konsole. „GTA 6 läuft auf der Nintendo Switch 2“ heißt es dort und das angehängte Bild zeigt gut, was er oder sie von dieser Idee hält.

Es sind nämlich zwei Szenen aus dem (bislang einzigen) Trailer zu sehen, die allerdings etwas angepasst wurden: Da wäre einmal Protagonistin Lucia in ihrem orangenen Gefängnis-Overall, von der allerdings nur noch das leuchtende Kleidungsstück übrig geblieben ist. Für Lucia hat die Rechenleistung nicht gereicht, so der Scherz. Das andere Bild zeigt den Strand, der im Werbevideo noch prall gefüllt mit sonnesüchtigen Sandliebhaber*innen.

Auch hier wurde Hand angelegt: Alle Menschen fehlen auf der modifizierten Version, nur noch ein einsamer Hund ist inmitten der Leere zu sehen. „Wenigstens bekommen wir noch den Hund“, witzelt deshalb Reddit-Nutzer*in irv_12. Er oder sie ist nicht der oder die Einzige, der GTA 6 auf der Nintendo Switch 2 für einen schlechten Scherz hält: Mehr als 8.000 Upvotes hat der Beitrag bekommen und die Kommentare passen zur Stimmung.

Wäre Rockstars Open World auf der Nintendo Switch 2 etwa leer? So stellen es sich zumindest einige Fans vor:

„Das wird sich anhören wie ein Düsentriebwerk, nur um den Sand vom Strand rendern“, heißt es von JaivianCraft. Schon die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S dürften vermutlich nicht nur wie eine Katze schnurren, wenn ihr diesen Herbst erneut nach Vice City aufbrecht. Und wann kommt endlich der nächste Trailer? Das könnte laut den GTA 6-Entwickler*innen wohl noch dauern.

