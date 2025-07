GTA 6 auf der PlayStation 5 Pro soll großen Vorteil bringen – „Das ist riesig“

Wer rührt da in der Gerüchteküche zum kommenden Rockstar-Blockbuster GTA 6? Diesmal schwingt der Leaker Detective Seeds den sprichwörtlichen Kochlöffel – und behauptet: Spieler*innen auf der PlayStation 5 Pro werden beim sechsten Hauptspiel der Grand Theft Auto-Reihe in den Genuss eines performanten Vorteils gelangen.

Mehr noch: Der Insider meint, die Bildwiederholrate von 60 würde aktuell „ausschließlich auf der PS5 Pro erreicht“. Mit dieser Formulierung dürfte vor allem der Vergleich zur Xbox Series gezogen werden, da die PC-Performance je nach verbauter Hardware entsprechend stark ausfällt. Aber damit soll die Zusammenarbeit mit Rockstar und Sony laut Detective Seeds noch kein Ende erreicht haben.

GTA 6: Insider spricht von 60 FPS auf der PlayStation 5 Pro

Das Twitter-Posting von Detective Seeds zu GTA 6 wurde am 19. Juli veröffentlicht. Seither konnte der Beitrag über 340 Kommentare und mehr als 3.500 vergebene Herz-Emojis versammeln (Stand: 21. Juli). Der Beitrag sorgt also durchaus für einiges Aufsehen in der Community – wobei sich ein weiterer, im Rockstar-Kontext bekannter Gaming-Insider namens Synth Potato ins Gespräch einschaltet. „Das ist riesig. Zum Glück habe ich eine PS5 Pro“, schrieb der Videospiel-Insider mit der Kartoffel im Namen – und dürfte damit anderen Sony-Anhänger*innen aus der Seele sprechen.

Twitter-Posting zu GTA 6:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Detective Seeds erläutert weiter, gemäß seiner Quellen würde GTA 6 auf der PlayStation 5 Pro nicht nur die magische 60 FPS-Grenze knacken, sondern auch „[…] für mehrere Grafik-Einstellungen […] optimiert werden“. Angeblich sollen zudem Techniker*innen der PlayStation mithelfen, um die Performance auf der PS5 Pro zu optimieren. Wie eingangs erwähnt, werden die 60 FPS, sofern man dem Insider Glauben schenkt, ausschließlich auf der PS5 Pro erreicht. Zugleich räumt Detective Seeds jedoch ein, dass sich das bis zum Release von GTA 6 nochmal ändern könnte.

Grundlage dieser engmaschigen Zusammenarbeit zwischen Sony und Rockstar soll übrigens ein großangelegter Marketing-Deal sein, über den Detective Seeds bereits im März berichtet hat – und der seither von vielen Gaming-Medien aufgegriffen wurde. Genauso wie seine Aussage zu den 60 FPS, als auch der behauptete Deal bei Rockstar und Sony, muss das Ganze mit einer gesunden Portion Skepsis genossen werden. Offizielle Bestätigungen vonseiten der Firmen liegen bislang keine vor. Seine Quellen deutet Detective Seeds dabei lediglich an.

Lesetipp: GTA 6: Darüber sind sich Fans jetzt sicher

Weitere Zusammenarbeiten zwischen Rockstar und Sony wohl geplant

Als seine Informationsquelle gibt der Insider „einen PlayStation-Techniker“ an, der ihn in der Vergangenheit wiederholt mit „präzisen und bestätigten Informationen“ versorgt haben soll. Ob euch das als verlässliche Quelle aussagekräftig genug ist, müsst ihr selbst entscheiden. Auf Twitter jedenfalls hat der Insider nicht jede*n überzeugt – was ein augenzwinkernder Kommentar wie „Quelle: Vertraue mir, Bruder“ zeigt. Der Leaker behauptet darüber hinaus zu wissen, dass PS-Techniker*innen bei „weiteren Rockstar-Titeln helfen sollen, die bald erscheinen“.

Auf Nachfrage von User*innen, um welche weiteren Rockstar-Titel es sich hierbei konkret handeln soll, zeigt sich der Leaker verschlossen. Er möchte „keine Spiele spoilern“ – woraufhin die Diskussion in den Kommentaren, nicht ungewöhnlich für Social Media, abdriftet, dem Leaker seitens Twitter-Nutzer*innen die Glaubwürdigkeit aberkannt wird. Für eine nüchterne Prognose zur möglichen Performance der PlayStation 5 Pro bei GTA 6 können wir euch die Einschätzung der Technik-Expert*innen von Digital Foundry ans Herz legen.

Quellen: Twitter / @DetectiveSeeds, @SynthPotato, Reddit / Glum_Fruit6105, @Xavier1415