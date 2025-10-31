GTA 6 bald mit Trailer 3 – wenn diese Fan-Theorie stimmt

Wenn GTA 6-Fans eines wollen – außer vielleicht, endlich am eigenen Bildschirm mit Lucia und Jason durch Leonida zu cruisen –, dann ist es das: Die Augen auf den dritten, offiziellen Trailer zum Rockstar Game richten können. Wann das so weit sein könnte, dazu haben sich manche jetzt einen ganz konkreten Termin im Kalender ausgemalt.

Die Spekulationen fußen auf dem nächsten, sogenannten Earnings Calls von Publisher Take-Two Entertainment, der für den 6. November angesetzt ist. Bei diesen Telefonkonferenzen werden in regelmäßigen Abständen die aktuellen Finanzergebnisse des Rockstar-Mutterkonzerns besprochen – ein Tag, mit dem manche*r nun große Hoffnungen verbindet.

GTA 6: Mutmaßungen zu Trailer 3 – und was ihr wirklich erwarten dürft

Beispielsweise auf dem Twitter-Account @zapactugta6 ist in Rahmen eines am 29. Oktober veröffentlichten Postings die Rede davon, der dritte Trailer zu GTA 6 würde „voraussichtlich am 6. November 2025 erscheinen“. Aber nicht nur auf dem kurz bevorstehenden Earnings Call gedeihen die Mutmaßungen rund um einen baldigen Trailer-Release. Einen weiteren Hinweis wollen Fans in Form der Startseite auf der Rockstar-Homepage entdeckt haben.

Aber seht selbst:

Der Webauftritt von Rockstar Games schmückt sich seit kurzem nämlich, so wollen es einige Fans entdeckt haben, mit einer neu aufbereiten Präsentation von GTA 6, beziehungsweise dessen Logo – was ein Vorzeichen für den baldigen Trailer mit der Ziffer drei sein soll. Dagegen spricht ein Reddit-Kommentar wie der von GhandisFlipFlop: „Nein, es [das neue GTA 6-Logo, Anm. d. Red.] ist seit Trailer 2 auf der Webseite, wenn sie im Desktop-Modus angezeigt wird“.

Aber egal, ob geschäftsmäßige Telefonkonferenz, oder Website-Update: Fans sollten sich lieber keine allzu großen Hoffnungen machen. Wahrscheinlicher ist hingegen, dass der 26. Mai als Veröffentlichungszeitpunkt von GTA 6 seitens Take-Two nochmals bekräftigt wird. Sonstige Informationen rund um Finanzdaten für Investor*innen oder Analyst*innen, werden hingegen wohl den Großteil der Konferenz ausmachen – ähnlich wie etwa im Mai dieses Jahres, den GTA 6-Fans ebenfalls aufmerksam beobachtet haben.

Übrigens: Dass Spieler*innen überall Anzeichen dazu entdecken wollen, für wann Trailer Nummer drei zu GTA 6 angesetzt ist, zeigte jüngst ein scharfer Blick auf Jasons Armbanduhr. Ein anderes Open World-Spiel, welches GTA 6-Begeisterte unbedingt im Auge behalten sollten, ist das Debütspiel von Liquid Swords.

