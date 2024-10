GTA 6: Bei einem Detail sehen Fans schwarz – „uh….viel Glück damit“

In den letzten Wochen haben sich zahlreiche Fans im Subreddit für GTA 6 über mögliche Handlungsstränge im kommenden Spiel ausgetauscht. Insbesondere die Atmosphäre und Tonalität des Storymodes stehen im Mittelpunkt der Diskussionen.

Viele Nutzer*innen äußern den Wunsch nach einer düsteren und tiefgründigen Geschichte, die sich von der eher humorvollen und satirischen Erzählweise von GTA 5 unterscheidet. Daran soll auch der Ort des Geschehens, die sonnige Vice City, nichts ändern. Gerade weil Miami als Vorbild dient, könnte das die Story negativ beeinflussen. Denn die Stadt ist ein fragwürdiger Ort – sagen die Fans.

GTA 6: Düsterer als GTA 5

„Angesichts des sonnigen Florida-Themas würde ich nicht erwarten, dass die Geschichte so düster wie IV wird, aber ich hätte nichts dagegen, wenn Rockstar uns überrascht„, erläutert ein*e Reddit-Nutzer*in.

Darauf hat COKEWHITESOLES direkt eine Antwort parat: „Miami ist ehrlich gesagt ein ziemlich düsterer Ort. Es ist einer dieser Orte, an denen der Kontrast zwischen Arm und Reich sehr deutlich hervorsticht. Da es nach einer Bonnie-und-Clyde-Geschichte aussieht, bekommen wir vielleicht etwas davon in der Story zu sehen. Call_me_Wo hält dagegen: „Das muss es nicht, solange es nicht so oberflächlich wie V ist.“

RevDrucifer antwortet mit einem Schuss Ironie: „Uh….viel Glück damit, da es in der zweitoberflächlichsten Stadt nach L.A. spielt!“ RevDrucifer spricht von Miami. Er fährt fort: „Es ist schwer zu erklären; ja, es gibt hier eine Menge gemischter Kulturen, und genau deshalb bin ich nach Südflorida gezogen. Aber diese Kulturen verschmelzen nicht zu einer neuen Kultur, die spezifisch für Miami ist, im Gegenteil. Es gibt Little Havana und Little Haiti, und sie sind durch die Art der Immigration ziemlich getrennt.“

Darum kommt der späte GTA 6-Release zum richtigen Zeitpunkt

Happy End mit viel Dramatik?

Manche wünschen sich einfach nur eine nette Atmoshphäre und ein glückliches Ende. Humble_Energy_6927 sagt: „Ich verstehe nicht, warum so viele Leute von diesen traurigen Enden/Geschichten besessen sind. Es sind vier Jahre vergangen, und ich bin immer noch vom Tod von Arthur in RDR2 gebrochen. Ich will das nicht noch einmal in GTA 6 erleben, lol. Außerdem ist Vice City cool und ziemlich lebendig, ich denke, ein Happy End würde gut passen.“

Der erste Trailer zu GTA 6 hat bereits einige Hinweise auf die Story gegeben. Die jetzt schon legendären und vielbesprochenen Szenen zeigen sowohl sonnige Strände als auch das harte Leben in den weniger glamourösen Vierteln der Stadt. Die beiden Hauptcharaktere, Jason und Lucia, wirken wie ein modernes Bonnie-und-Clyde-Duo. GTA 6 hält deshalb wohl einige dramatische Geschichten für die Fans bereit – daran ändert auch die brennende Sonne von Vice City nichts.

