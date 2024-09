GTA 6: Blockbuster-Spiel bricht ausgerechnet diesen Rekord – „haben uns gewarnt“

Wieder geht es heiß her um Rockstar Games – nur gibt es dieses Mal keinen Grund zu feiern. Denn bei noch keinem ihrer Titel hat das Entwicklerstudio seine Fans so lange auf offizielle Nachrichten warten lassen wie bei GTA 6. Das ist eine fragwürdige Bestleistung.

Derweil ist die Community gezwungen, den bisher einzigen Trailer nach Hinweisen auf Spieldetails auseinanderzunehmen. Seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2023 herrscht Funkstille bezüglich eines zweiten Trailers oder gar In-Game-Screenshots.

GTA 6: Über 270 Tage ohne News

Ein verärgerter Reddit-Nutzer hatte dazu ein Schaubild erstellt. Demnach sind inzwischen und seit dem Post vor einer Woche etwa 280 Tage ohne offizielle Nachrichten über GTA 6 seitens Rockstar vergangen – so lange haben die Entwickler*innen noch nie über einen neuen Titel geschwiegen, wie wir bereits im August berichtet haben.

Bei Red Dead Redemption 2 waren es „nur“ 214 Tage, bei GTA V immerhin schon über 250 Tage.

Auf Reddit kommentiert der*die Nutzer*in Any-Transition-196 bissig:

„Sie wissen, wie viel Hype GTA VI hat, also veröffentlichen sie absichtlich nichts darüber, um die Leute hungern zu lassen. Sobald sie einen Trailer zusammen mit Screenshots veröffentlichen, wird es das Internet sprengen. Hätten sie vor ein oder zwei Monaten wie erwartet Screenshots veröffentlicht, hätte niemand so viel darüber gesprochen.“

Enormes Hype-Potenzial

Die Idee, dass Rockstar Games absichtlich jegliche Hinweise und News zurückhält, um den Hype zu maximieren, wird von vielen Reddit-Nutzer*innen geteilt. Die Anziehungskraft von GTA 6 ist enorm: Bei jeder noch so kleinen Veröffentlichung, von neuen Trailern bis zu authentischen In-Game-Screenshots, würde das Netz tatsächlich explodieren.

Bisher müssen die Fans allerdings auf die wenigen Informationen zurückgreifen, die sie aus dem Trailer und vereinzelten Leaks ziehen können. Jedes Detail wird akribisch analysiert, um mögliche Hinweise auf den Fortschritt oder die Handlung zu finden.

So entstehen Theorien über das Setting, die Charaktere und sogar mögliche neue Spielmechaniken, die auf kleinsten Indizien basieren. Ein Fan fasst die Stimmung in Bezug auf den Song „Love Is a Long Road„, mit dem Rockstar den GTA 6-Trailer untermalt hatte, humorvoll zusammen: „Mit dem letzten Trailer haben sie uns gewarnt. Liebe ist ein langer, langer Weg.“

