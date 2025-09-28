GTA 6: Brandheiße Infos schon in Kürze? Diesen Termin markieren sich Fans jetzt

Die Veröffentlichung von GTA 6 nähert sich trotz Verschiebung mit immer schnelleren Schritten. Gute acht Monate liegen zwischen uns und dem heißersehnten Open World-Blockbuster aus dem Hause Rockstar, doch schon jetzt lässt jeder frische Fetzen an Informationen die Fans durchdrehen.

Doch noch immer sind zahllose Fragen unbeantwortet, immerhin verrieten die Trailer nur grob und über zahlreiche Zwischensequenzen, wohin die Reise gehen soll. Gerade, was das Gameplay anbelangt, können derzeit eher Spekulationen angestellt werden. Doch dies könnte sich nun schon bald ändern, markieren sich aufmerksame Beobachter doch einen ganz bestimmten Termin in ihren Kalendern.

GTA 6: Taufrisches Interview in Kürze – Fans hoffen auf taufrische Infos

Klar, im Grunde wird GTA 6 genau das sein, was wir uns vom neuesten Ableger der Grand Theft Auto-Reihe versprechen: Eine riesige, offene Spielwelt, in der wir tun und lassen können, was wir wollen. Dazu eine auf Hochglanz polierte Grafik, gepaart mit einer spannenden Gangster-Geschichte, in der wir Jason und Lucia durch halb Leonidas jagen. Doch es sind die feinen Details, die das Interesse der Community wecken. Wird beispielsweise – ganz wie in Rockstars anderem Meilenstein, Red Dead Redemption 2 – ein solch ausgetüfteltes Nahkampfsystem geboten?

Das kann bislang niemand ganz genau sagen, der nicht gerade unter einer Verschwiegenheitsklausel selbst an GTA 6 werkelt. Oder etwa doch? Podcaster Lex Friedman könnte schon in Kürze stichhaltige Antworten finden, denn über Reddit kündigt er an, schon bald ein Interview mit keinem Geringeren als Dan Houser, dem Mitbegründer von Rockstar Games, zu führen. Dieser gibt sich in aller Regel nicht sonderlich gesprächig, weswegen Friedman seine Fans dazu aufruft, mögliche brennende Fragen im Vorfeld einzureichen.

Darüber hinaus werden auch die Kollegen von IGN ein Interview mit Houser führen, welches bereits für den 27. September terminiert ist. Die Gespräche bergen eine Menge Potenzial, denn trotz der Tatsache, dass Houser nicht länger für Rockstar Games arbeitet und das Unternehmen bereits im Jahr 2020 verließ, ist er bestens vernetzt und dürfte die Strukturen und Arbeitsweisen bei der Entwicklung eines solchen Titels in- und auswendig kennen. Wenn also jemand etwas mehr dazu verraten kann, worauf wir uns mit GTA 6 einstellen können, dann vermutlich er.

Womit wir ganz sicher seitens rechnen dürften, sind Antworten auf Fragen, die sich auf die gekürzten Inhalte von GTA 5 beziehen. Beispielsweise soll es gerüchteweise einen Singleplayer-Story-DLC gegeben haben, der zu Gunsten von Inhalten für GTA Online gestrichen wurde. Außerdem versprechen sich Fans ein paar Einblicke in den Entwicklungsprozess von Rockstars Wild West-Dauerbrenner – und warum auch dieser auf ein Undead Nightmare-Sequel oder -Prequel verzichten musste. Immerhin verspricht euch eine inoffizielle Erweiterung für Red Dead Redemption 2 stundenlangen Spielspaß ganz abseits von den offiziellen Entwicklungen.

