GTA 6: Brandneuer Leak lässt Fans jetzt sprachlos zurück – „Dinge, die man gerne sieht!“

Der Hype um Rockstars nächsten Blockbuster reißt einfach nicht ab, ganz im Gegenteil. Jeden Tag, den wir GTA 6 näherkommen, werden die Fans zunehmend aufgeregter. Dafür sorgt nun auch ein brandneuer Leak, der die Community zum Kochen bringt.

Dieser spricht von bislang ungesehenem Gameplay-Material, bei dem uns die Kinnladen nur so herunterklappen – wie auch Kommentare in den sozialen Medien unterstreichen. Es bedarf also manchmal nur ein paar einfacher Worte statt minutenlangem Trailer-Material, um für Fan-Furore zu sorgen.

GTA 6: „Wow“ – Das verspricht der angebliche Gameplay-Leak für den Online-Modus

Dass GTA 6 mit seiner Kampagne, in der sich alles um die – auf den ersten Blick an Bonny und Clyde erinnernde – Story der beiden Hauptcharaktere, Jason und Lucia, dreht, nicht zu Ende geht, dürfte klar sein. Viel zu beliebt ist allein der Online-Modus des fünften Grand Theft Auto-Teils und auch Rockstars sechster Streich soll sich über einen Multiplayer-Ableger freuen. Auch um diesen ranken sich tagtäglich taufrische Gerüchte und Spekulationen, doch ein brandneuer Leak bringt nun etwas Licht ins Dunkel.

So soll uns der GTA 6-Multiplayer erneut mit Millionen von anderen Spielern auf einen Spielplatz des Chaos katapultieren, der sich sogar noch eine ganze Ecke wilder anfühlen soll, wenn man den durchgesickerten Informationen vertraut. Mit mindestens 64 platzstarken Lobbys ist zu rechnen, die sogar Kapazitäten für bis zu 96 Spielerinnen und Spieler anstreben. Außerdem versuchen sich die Entwickelnden wohl an der sogenannten „Fluid Access„-Technologie, die für eine nahtlose Spielerfahrung steht und es ermöglichen soll, den Aktivitäten im freien Online-Modus mit Spielenden aus anderen Sessions nachzugehen, ohne dabei auf Ladezeiten oder lästige Menünavigation angewiesen zu sein.

Natürlich handelt es sich hierbei bislang lediglich um reinste Spekulationen und Gerüchte – was aufgeregten Wartenden reicht, völlig auszuflippen. In den sozialen Netzwerken wie Twitter ertönen deshalb von einem simplen „Wow“ bis hin zu „Dinge, die man gerne sieht!“ schon vorab Lobeshymnen aus allen Ecken. Aus dem Leak geht außerdem hervor, dass die Arbeiten am Online-Modus von Grand Theft Auto 6 weiter fortgeschritten seien, als viele von uns wohl denken würden – was angesichts der letzten Verschiebung definitiv beruhigend klingt. „Das könnte die Art und Weise verändern, wie Open World-Multiplayer funktionieren“, fasst ein weiterer Kommentar zusammen.

Die riesigen Lobbys und ausbleibende Ladezeiten wären definitiv ein weiterer großer Schritt, Rockstars kommenden Blockbuster noch immersiver erscheinen zu lassen. Offiziell ist an dieser Stelle, wie bereits durchgeschienen sein dürfte, natürlich noch nichts. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, steht dem Online-Multiplayer allerdings eine rosige Zukunft bevor. Darüber hinaus dürfte ein weiteres frisches Feature von GTA 6 vor allem deutsche Fans jetzt glücklich machen, wie wir an anderer Stelle offenbaren.

