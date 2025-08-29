GTA 6: Brandneues Update zur Entwicklung schlägt jetzt hohe Wellen – „lächerlich“

Noch rund neun Monate lang müssen wir uns gedulden, dann bringt Rockstar Games sein mit Spannung erwartetes Blockbuster-Baby endlich zur Welt. Zumindest, wenn es keine Komplikationen gibt und zum geplanten Release von GTA 6 am 26. Mai des nächsten Jahres alles glattgeht.

Schon im Vorfeld der Veröffentlichung reicht immer wieder auch der Hauch von Zündstoff, um die Diskussionen unter den Fans wie ein Lauffeuer zu entfachen. Dabei geht es dieses Mal doch sogar um das eigentlich kühle und lebensspendende Nass, das im Entwicklungsprozess besonders viel Liebe erfahren haben soll. Denn angeblich hat Rockstar keine Kosten und Mühen gescheut, um die Qualität des Wassers in Grand Theft Auto 6 auf ein neues Level zu hieven – was bei Fans nicht nur auf Vorfreude stößt.

GTA 6: Über 200 Millionen US-Dollar sollen in die Physik des Wassers geflossen sein

Auch, wenn der US-amerikanische Entwickler und Publisher stetes Stillschweigen zum wohl wichtigsten Videospiel unserer Zeit wahrt, werden regelmäßig Leaks und Insider-Informationen an die Oberfläche gespült. So auch dieses Mal, berichtet doch mitunter VGT Gaming News in einem mittlerweile gelöschten Post über Twitter (via xcancel), mit GTA 6 wolle man die „realistischste Wasserphysik bieten, die jemals in einem Videospiel zu sehen war“.

Logisch, Grafikenthusiast*innen machen das visuelle Niveau eines Titels nicht selten an der Optik des Wassers fest und daran, ob es sich möglichst realistisch verhält. So wundert es ebenso wenig, dass Rockstar alles daran setzt, sicherzustellen, dass sich GTA 6 mit den Flüssen, Ozeanen und Seen, die es in Leonidas zu entdecken gibt, von der breiten Masse abhebt.

Auch spannend: GTA 6: Angebliche Planänderung lässt Fans jetzt gespalten zurück – “Das glaubt doch wohl niemand wirklich?“

Schenkt man dem Bericht Glauben, so stecken bereits 20 Spitzeningenieure die kreativen Köpfe zusammen, um sich ausschließlich mit der Modellierung der Wasserphysik von GTA 6 zu befassen. Ein Umstand, der natürlich ein entsprechendes Budget erfordert, das „laut zuverlässigen Quellen“ auf etwa 200 bis 300 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Ganz zu schweigen von den Möglichkeiten und Gefahren, die uns auf hoher See erwarten.

So heißt es beispielsweise weiter, dass es möglich sein wird, zu surfen, während auch Hurrikane und Überschwemmungen für Chaos in der offenen Spielwelt sorgen sollen. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser soll es außerdem ein dynamisches Ebbe- und Flut-System geben, das für noch mehr Realismus garantiert.

Zwischen Vorfreude und Verzweiflung

Auch, wenn die geteilten Informationen wie üblich mit Vorsicht genossen werden sollten – immerhin handelt es sich hierbei keineswegs um bestätigte Details seitens Entwickler Rockstar –, nehmen so manche Fans sie für bare Münze und teilen in den Kommentarspalten auf Twitter und Co. ihre Gedanken.

Passend dazu: GTA 6: Fans markieren sich jetzt wichtigen Termin im Kalender – neuer Trailer, Gameplay & mehr

Dort herrscht natürlich nicht nur Vorfreude, liest man neben scherzhaften Mitteilungen wie „20 Ingenieure, 300 Millionen US-Dollar … nur, um uns in 4K ertrinken zu lassen. Surfen in GTA 6 wird allerdings ziemlich wild“ auch von ernsten Bedenken, was die Kostenaufteilung anbelangt. „Ja, nein, lol. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Rockstar beeindruckende Wasserphysik/Details hinbekommen kann, aber verdammte 300.000.000 Dollar NUR für Wasser ist lächerlich.“, so eine weitere Wortmeldung.

Wieder andere sorgen sich darum, dass keine Hardware den Grafikhunger des Spiels stillen könne und erwarten Frameraten jenseits von Gut und Böse, außer, man würde auf einem System der NASA spielen. So oder so bleibt es natürlich spannend, wie gut Rockstar seinen heißersehnten Titel am Ende optimiert. Zumindest, welche Plattform derzeitig den „Standard“ in der Entwicklung von GTA 6 darstellt, wissen wir aber bereits jetzt.

Quellen: Twitter / @GAMERNEWSonX via xcancel