GTA 6: Bricht Rockstar eine goldene Regel? Kurioser Hinweis heizt Spekulationen an

Auch, wenn sich Rockstar Games trotz bewährter Grand Theft Auto-Grundformel immer wieder neu zu erfinden scheint, verfolgt man bei der Entwicklung ein paar goldene Regeln. Eine solche könnten die Entwickelnden mit GTA 6 nun aber brechen – zumindest, wenn man auf jüngste Spekulationen vertraut.

Dabei handelt es sich keineswegs um eine Banalität, sondern viel eher um eine Art ungeschriebenes Grundgesetz in der Welt der Videospiele, bei welchem die Moral von Spielenden wie Schaffenden im Vordergrund stehen sollte. Ein Screenshot, auf dem ein vermeintlicher Hinweis entdeckt worden sein soll, stellt diese allerdings nun in Frage.

GTA 6: Screenshot zeigt vermeintliches NPC-Kind

In der Grand Theft Auto-Reihe gibt es keine Kinder im Gameplay – das steht fest. Kein Wunder: In so ziemlich jedem Videospiel, in dem man wahllos NPCs töten kann, ist dies glücklicherweise ebenso der Fall. Ein eigentlich harmloser Screenshot von GTA 6 bringt die Community nun allerdings in Aufruhr, denn er scheint tatsächlich eine minderjährige Person abzubilden – wenn auch in einem zunächst gewaltfreien Kontext.

Der fragwürdige Screenshot zeigt die sogenannten Grassrivers in GTA 6 – eines der neuen Gebiete von Vice City, in denen wir uns im heißersehnten kommenden Teil austoben dürfen. Sieht man sich die untere rechte Ecke des Bildes allerdings einmal genauer an, so sticht aus einer Gruppe an Menschen, die an einem Tisch im Freien sitzen, vor allem eine Person aufgrund ihrer kleineren Größe heraus. Findige Fans vermuten derweil, dass es sich hierbei um ein Kind handelt. Der Twitter-Account TheGTAVerse zeigt noch einmal im Detail, worauf ihr genau achten müsst.

Erwähnenswert bleibt allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich auf Kinder oder Minderjährige in der Spielwelt von GTA 6 zu treffen, praktisch bei null liegt. Die Grand Theft Auto-Reihe ist mitunter für ihr gewaltsames Gameplay bekannt, so gut wie jeder NPC lässt sich nach Belieben um die Ecke bringen. Unvorstellbar also, was für einen Aufschrei es berechtigterweise geben würde, wären in diesem Szenario auch die Kleinsten von uns zugegen. Dass Rockstar Games mit diesem Tabu bricht, dürfte also fernab jeglicher Realität liegen – wenn auch der Screenshot durchaus einige Fragen offenlässt.

Zwar bestätigt das Bildmaterial ohnehin nicht, welche Spielelemente es in den noch über ein Jahr entfernt liegenden sechsten Serienteil schaffen. Dennoch mutet es merkwürdig an, eine Person, die einem Kind überhaupt ähnelt, auf dem Screenshot zu sehen. Immerhin besteht die Möglichkeit, dass es sich lediglich um einen sehr kleinen Erwachsenen oder eine Art Grafikfehler handelt, der einen durchschnittlich gewachsenen NPC wesentlich winziger wirken lässt. Es herrscht also eigentlich kein Grund zur Beunruhigung, doch in einem anderen Punkt könnte Rockstar mit GTA 6 für die nächste Enttäuschung sorgen.

Quellen: Twitter / @TheGTAVerse