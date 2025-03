GTA 6: Damit erschreckt der Blockbuster die Konkurrenz schon jetzt

So viel ist sicher: Sobald GTA 6 im Herbst dieses Jahres auf den Festplatten und Laufwerken dieser Welt einschlägt, werden andere Spiele – auch potenzielle Hochkaräter – erstmal wenig Aufmerksamkeit abbekommen.

Andere große Veröffentlichung, die im Herbst 2025 ums Rampenlicht buhlen, ist ein Franchise-Liebling wie Borderlands 4, ebenfalls von Publisher 2K. Oder das von einer strapaziösen Produktionsgeschichte begleitete Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, bei dem seit 2021 The Chinese Room schraubt. Jetzt wollen unsere englischsprachigen Kolleg*innen von The Game Business herausgefunden, dass mancher Branchenriese im Angesicht von GTA 6 schon entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen trifft.

Geht die Konkurrenz vor GTA 6 in Deckung?

Christopher Dring ist Chefredakteur und Mitgründer des auf Neuigkeiten aus der Videospielwelt spezialisierten Mediums The Game Business. Davor berichtete Dring über viele Jahre über den Gaming-Kosmos für namhafte Publikationen wie The Guardian. Aktuell bat Herr Dring im Zuge der allerersten Folge The Game Business Show einen anderen Branchenveteranen zum Gespräch: Stephen Totilo, Gründer der bekannten Plattform Game File. Neben Assassin’s Creed Shadows, ist GTA 6 der andere große Gesprächspunkt der beiden Branchenexperten.

„Drei der großen Videospiel-Publisher“ sind laut der Beiden bereit, ihre Spiele zu verschieben. Grund dafür sei die Wirkmacht, mit der GTA 6 aller Wahrscheinlichkeit in der Branche einschlagen wird. Dring geht noch weiter, berichtet, ein Chef einer der „größten Videospiel-Publisher der Welt“ habe ich ihm gegenüber gesagt: „Spiele von Rockstar ziehen immer eine ganze Menge Geld und vor allem Zeit aus dem Markt. Wir wollen nicht in die Nähe davon kommen.“

Dass Mitbewerber vor dem kommenden Schwergewicht GTA 6 zurückschrecken, ihre Release-Strategie danach ausrichten, wirkt schlüssig. Schließlich konnte alleine der Vorgänger GTA 5 seit seinem Release im Jahre 2013 über 200 Millionen Einheiten verkaufen. Ins Verhältnis gerückt: Damit zählt ein Grand Theft Auto 5 zu den meistverkauften Videospielen jemals – nur noch übertroffen von Minecraft mit rund 300 Millionen Exemplaren. „Wir arbeiten an unterschiedlichen Plänen für unsere Titel“, erzählte der Studiochef weiter, wie Christopher Dring weiter angibt.

Zweite Stimme deckt die Aussage von The Game Business

Das von Dring berichtete Vorgehen deckt sich dann übrigens auch mit einer Aussage Ben Porters, dem Leiter der Beratungsabteilung des in der Videospielbranche aktiven Informationsunternehmens Newzoo. „Jeder, mit dem wir sprechen, versucht diesem riesigen Eisberg auszuweichen, der GTA 6 heißt“, wurde Porter damals zu Grand Theft Auto 6 zitiert. „Alle versuchen, ihre Spiele vor- oder zurückzuziehen – ihre Strategie ist es, aus dem Weg zu gehen“, meinte er weiter. Bleibt abzuwarten, welche Verschiebung größerer Titel uns im Windschatten des kommenden Rockstar-Blockbusters bevorstehen. Apropos Autoknackereien in Open Worlds: Darum sind Fans von GTA 5 jetzt verärgert.

Quellen: The Game Business, Statista