GTA 6: Damit haben viele nicht gerechnet – „Das wird wild“

Die Spannung rund um GTA 6 steigt weiter, denn der zweite Trailer hat es in sich: Rockstar Games präsentiert nicht nur atemberaubende Landschaften und eine lebendige Vice City, sondern auch eine spannende Tierwelt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass Tiere in GTA 6 nicht bloß Kulisse sind, sondern ein aktiver Teil des Spiels.

Besonders spannend: Offenbar wird es möglich sein, mit vielen dieser Tiere zu interagieren. Szenen im Trailer zeigen Tiere beim Jagen, Schwimmen und sogar beim Durchstöbern von Mülltonnen – das Open-World-Erlebnis von GTA 6 scheint auf ein ganz neues Level gehoben zu werden.

GTA 6: Tiere, Kajakfahren und Alligatoren

Ein Beitrag von Reddit-Nutzer*in GMAERS_07 macht auf mögliche Minigames wie Angeln, Tauchen und Wassersport aufmerksam. Gerade das Kajakfahren in den sumpfigen Gewässern von Leonida verspricht Nervenkitzel pur – Alligatoren könnten jederzeit aus dem Wasser schnappen.

Die Tierwelt wird hier also nicht nur visuell präsent sein, sondern für echte Action sorgen. Doch seht selbst:

Lesetipp: So viel Detailliebe steckt in GTA 6

Noch mehr tierische Details: Waschbären und unglaubliche Fellphysik

Nutzer*in alt_zancudo hat ein bemerkenswertes Detail festgehalten: In einer Szene durchwühlt ein Waschbär eine Mülltonne – scheinbar beiläufig im Hintergrund, aber technisch brillant umgesetzt. Dieser kurze Moment zeigt, wie lebendig und realistisch die Welt von GTA 6 wirken wird.

Die Tiere sind nicht nur dekorative NPCs, sondern verhalten sich wie echte Stadttiere.

Und nicht nur das Verhalten der Tiere beeindruckt – auch ihre Darstellung ist spektakulär. seamusdean weist in einem Screenshot darauf hin, dass Tierfell in GTA 6 physikalisch korrekt nass sein könnte, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Fans wie IndividualKey7917 schreiben begeistert: „Das wird wild“.

Die Kombination aus Interaktionen, naturgetreuer Darstellung und organischer Integration der Tiere in die Spielwelt lässt vermuten, dass sie eine wichtige Rolle in GTA 6 spielen werden. Es ist wahrscheinlich, dass einige Tiere nicht nur Teil der Umgebung, sondern auch zentrale Bedeutung in Missionen haben könnten.

GTA 6 setzt neue Maßstäbe

Was Rockstar Games im zweiten Trailer zeigt, ist beeindruckend: Von dynamischen Wettereffekten über hochauflösende Texturen bis hin zur flüssigen Animation von Menschen und Tieren passt fast jedes Detail. Die Tiere sind dabei nicht bloß eine nette Ergänzung – sie sind der Beweis dafür, wie lebendig sich diese Open World anfühlen wird.

Der zweite Trailer zu GTA 6 ist mehr als nur ein Vorgeschmack – er ist ein Versprechen. Ein Versprechen auf ein Spiel, das mit seinen Details, seiner Grafik und seinen unzähligen Möglichkeiten neue Maßstäbe setzen könnte. Die Kombination aus Minigames, spektakulärer Tierwelt und immersiver Umgebung macht jetzt schon Lust auf mehr. Release 2025? Wir hoffen, früher statt später.

