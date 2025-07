GTA 6: Dank dieser Nachricht können Fans vorerst ruhig schlafen

Gern gesehen ist es nicht, doch irgendwie gehört es schon fast zum Prozess der Spieleentwicklung hinzu: Die Verschiebung des ersten kommunizierten Releasedatums. So waren Fans von GTA 6 zwar definitiv enttäuscht, als man sie um mehr Geduld gebeten hat, doch nicht wirklich schockiert darüber.

Ob sie jedoch auch eine zweite Verlängerung der Wartezeit so aufnehmen könnten, das ist fraglich. Umso stärker lastet jetzt der Druck auf Rockstar Games, diesmal pünktlich abzuliefern. So wie die aktuelle Planung sich interpretieren lässt, ist das Team auf dem besten Weg dahin.

GTA 6: Schon einmal verschoben, war es das letzte Mal?

Erst hieß es, der Herbst 2025 hätte GTA 6 im Gepäck. Hätte das funktioniert, wären wir jetzt nur noch wenige Wochen, höchstens wenige Monate, vom großen Tag entfernt. Leider aber ist den Entwickler*innen zwischendrin aufgefallen, dass sie sich ganz schon sputen müssten, um rechtzeitig fertig zu werden. Als erwarteter Mega-Blockbuster, der von allen Seiten mit großen Augen beobachtet wird, kann es sich der sechste Grand Theft Auto-Teil natürlich nicht leisten, sein Publikum halbgar zu erreichen. Und daher lautet der neue Veröffentlichungstermin: 26. Mai 2026.

Zumindest ist es also kein volles Jahr mehr, das Spieler*innen von der Aufnahme ihrer kriminellen Karriere in Vice City trennt. Verkraftbar, solange sie nach der Vertröstung nicht noch länger ausharren müssen. Dass das jedoch keineswegs als ausgeschlossen gilt, hat vor einer Weile Branchenexperte Jason Schreier behauptet.

Ihm entgegen stehen Aussagen von Strauss Zelnick, CEO von Publisher Take-Two, der darauf hingewiesen hat, dass konkrete Daten, im Gegensatz zu Zeitraumangaben wie „Herbst 2025“, bisher gut eingehalten werden konnten. Ein von ihm nach außen getragener Optimismus ist selbstverständlich, nun aber skizzieren auch neutralere Zeichen ein Bild der Zuversicht.

Letzte Schritte in Richtung der Zielgeraden

Es sind kürzlich aufgetauchte Stellenanzeigen, aus denen sich ein hoffnungsvoller Blick auf den Mai nächsten Jahres ableiten lässt, wie GameRant berichtet. Für die Standorte Frankreich, Italien, Deutschland, Japan und Brasilien sucht man Personen zur Qualitätssicherung und zum Releasemanagement, genauer gesagt QA-Tester*innen in der Marketing-Lokalisation. Also offenkundig Begleitung für die letzten Schritte der Beendigung des Projekts. Besonders der angegebene Beschäftigungszeitraum klingt vielversprechend in Bezug auf die Veröffentlichung von GTA 6, denn dieser ist auf 12 Monate beschränkt.

Wobei gesagt werden muss, dass der Titel des Spiels nicht direkt genannt wird. Es ist jedoch die einzige große bekannte Produktion, die aktuell bei Rockstar Games läuft und in dem eingegrenzten Zeitraum Releasemanagement nötig hat. Als handfester Indikator für die angedachte Zeitlinie kann die Vertragsdauer trotzdem nicht betrachtet werden, die Dauer eines Jahres ist hierbei häufig Standard. Die Jobangebote sind nichtsdestotrotz ein klarer Indikator dafür, dass die Vorbereitungen für den Mai immer kleinteiliger werden und man sich mittlerweile schon darauf einstellt, das Marketing richtig ins Rollen zu bringen.

In Sachen Releasetermin dürfen wir demnach erstmal entspannt bleiben. Ganz anders geht es Fans mit einem Feature von GTA 6, welches als mögliche Enttäuschung gehandelt wird.

