GTA 6: Darum sollte Rockstar auf keinen Fall 100 US-Dollar verlangen – könnte großen Fehler begehen

Wann GTA 6 herauskommt, dazu kennen wir konkrete Zahlen in Form eines Datums, auch wenn das sich natürlich theoretisch noch ein zweites Mal ändern könnte. An anderer Stelle fällt die Informationslage zu Rockstars Blockbuster allerdings weniger konkret aus: Und zwar in Bezug auf die Kosten.

Wie viel oder im besten Fall auch wenig das Spiel kosten soll, das ist bisher noch nicht durchgesickert. Trotzdem macht sich die Community natürlich ihre Gedanke dazu und an allen möglichen Stellen ploppen Theorien auf, was man für ein Projekt dieser Größe verlangen sollte und ob sich das durchschnittliche Spieler*innen überhaupt noch leisten könnten. Neue Erkenntnisse legen Rockstar nahe, besser nicht zu hoch anzusetzen.

GTA 6: 100 US-Dollar wären zu viel, um damit maximale Einnahmen zu erreichen

Diese Info kommt von MIDia Research (via GamesRadar+), einem Marktforschungsunternehmen im Bereich Unterhaltung. In einem von diesem veröffentlichten Bericht werden die Ergebnisse einer Umfrage zusammengefasst, bei der mehr als 2.000 US-Amerikaner*innen ihre Meinung bezüglich möglicher Kosten von GTA 6 abgegeben haben. 79 Prozent der Teilnehmer*innen gaben an, das Spiel „Definitiv“ oder zumindest „Wahrscheinlich“ zu kaufen, sollten 49,99 US-Dollar von ihnen verlangt werden. Die Summe von 149,99 US-Dollar würden jedoch lediglich 16 Prozent hinblättern.

MIDia Research leitet schließlich ab, dass 69,99 US-Dollar optimal wären. „GTA 6 wird mehr Einnahmen generieren bei einem standardmäßigen Preis von 69,99 US-Dollar, als den viel besprochenen 100“, heißt es in dem Bericht. Grund dafür sei, dass das mehrverlangte Geld nicht den Verlust ausgleichen könne, der mit der steigenden Menge an sich abwendenden Käufer*innen einhergehen würde. Ein dreistelliger Betrag sorge eher dafür, dass potenzieller Gewinn einfach auf der Straße liegen bleibt.

Es ist natürlich wichtig zu betonen, dass sich die Ergebnisse zwar für eine erste Einordnung eignen, jedoch nicht unbedingt mit dem deckend sein müssen, was Rockstar selbst seit einiger Zeit sehr wahrscheinlich mit eigener Marktforschung und sorgfältiger Evaluation festlegen will. Auch dort wird man sich bewusst sein, dass eine zu große Hürde mit Einbußen verbunden ist, nur wo die goldene Grenze am Ende tatsächlich ansetzt, ob zum Beispiel bei 70 Euro oder 80 Euro, wird MIDia Research hier nicht endgültig geklärt haben.

