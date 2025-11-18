GTA 6: Darum wird das Spiel wahrscheinlich nicht Game of the Year 2026

Als das meisterwartete Videospiel gilt GTA 6 ohnehin schon – selbst dafür gibt es einen Preis bei den Game Awards, die jährlich im Dezember verliehen werden. Die Auszeichnung Most Anticipated Game und Ähnliches dürfte daher auch dieses Jahr wieder auf die designierte Spiele-Sensation aus dem Hause Rockstar Games gehen.

Nächstes Jahr wird es dann ja in puncto Game of the Year keinen Weg an GTA 6 vorbei geben. Oder etwa doch? Ein Blick auf den Release-Kalender lässt da plötzlich Zweifel aufkommen – und ebenso eine heute erfolgende Ankündigung.

Kommt GTA 6 zu spät für die Award-Shows?

Jedes Jahr gegen Dezember stellt sich bei Fans wie Kritikern die Frage: Was wird das Spiel des Jahres? Mal kristallisiert sich schon im Laufe des Jahres ein Favorit heraus – doch schon die Verkündung der Nominierten ist im Vorfeld immer ein spannendes Thema. Gestern wurden die Titel bekannt gegeben, die für die Game Awards – dem vielleicht renommiertesten Preis der Branche – infrage kommen. Und wenn wir auf das Datum schauen und davon ausgehen, dass dieses Event im nächsten Jahr zu einem ähnlichen Zeitpunkt stattfindet – dann wird GTA 6 nicht dabei sein.

Der neue Release am 19. November 2026 ist schlicht zu spät, damit das Spiel für die Preisverleihungen im gleichen Jahr infrage kommen könnte. Veranstaltungen wie zum Beispiel die Golden Joysticks Awards berücksichtigen Releases aus den beiden letzten Monaten des Vorjahres – so ist in diesem Jahr auch Indiana Jones und der Große Kreis nominiert, welches jedoch schon letzten Dezember erschien.

Lesetipp: Welchen Effekt die Verschiebung von GTA 6 auf die Branche hat

GTA 6 könnte das gleiche Schicksal blühen. Der Stichtag für die Wahl ist definitiv im November – Knackpunkt könnte sein, wie weit im Vorfeld Reviewmuster ausgestellt werden. Da die Game Awards vor allem von einer Fachjury bestimmt werden – während beispielsweise die Golden Joysticks in den Händen der Fans liegen – könnte es auch 2026 schon klappen, sollte die Jury schon früh genug Hand an das Spiel legen können.

Die Chancen auf die paradoxe Situation, dass im Dezember 2026 eine Game Awards Show über den Äther läuft, in der GTA 6 keinen Award abstaubt, obwohl das Spiel gleichzeitig schon von Abermillionen Fans gezockt wird, ist also nicht unwahrscheinlich. Derweil könnt ihr die Nominierten für die Golden Joysticks, die am kommenden Donnerstag vergeben werden, hier nachlesen.

Quelle: Eigene Recherche