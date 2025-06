GTA 6: Das kann ab sofort heruntergeladen werden – aber es gibt einen Haken

Nach der vor einigen Wochen erfolgten Verschiebung liegt der Release von GTA 6 noch einige Monate in der Zukunft. Fast ein Jahr müssen wir uns noch gedulden, ehe wir endlich das moderne Vice City und Umgebung bereisen dürfen – aber schon jetzt können wir uns perfekt darauf vorbereiten.

Auf der PlayStation 5 ist es beispielsweise schon seit längerem möglich, den kommenden Open World-Kracher auf die Wunschliste zu packen. Xbox-Spieler*innen haben diesbezüglich noch keine Möglichkeit bekommen, haben aber nun ihren Konsolen-Kolleg*innen etwas voraus: Der Preload ist bereits möglich. Zumindest auf gewisse Art und Weise.

GTA 6: Xbox-Wunschliste mit Download ab sofort möglich

Denn seit Mittwoch, dem 25. Juni, ist es euch gestattet, auch auf der Xbox Series X|S GTA 6 auf die Wunschliste zu packen, wie Rockstarintel berichtet. Somit werdet ihr entsprechend in Zukunft informiert, sobald eine Vorbestellung möglich ist. Ein praktisches Feature, welches auf der Microsoft-Konsole sogar noch eine kleine Ecke nützlicher ausfällt.

Denn zusätzlich zur Wunschlisten-Option könnt ihr bereits den Preload des nächsten Rockstar-Krachers einleiten. Bevor ihr aber in Jubel ausbrecht: Nein, das komplette Spiel bekommt ihr natürlich noch nicht auf die Platte geliefert. Gerade einmal etwas über 300 Megabyte werden geladen.

Der Sinn dahinter ist schnell erklärt: Habt ihr diesen Download schon hinter euch, startet die Xbox Series X|S in Zukunft den kompletten Preload automatisch, sobald dieser verfügbar ist. Ihr müsst diesen demnach nicht noch einmal bestätigen, sondern könnt einfach in Ruhe warten – und anschließend in Vorfreude ausbrechen.

Wann folgen die Vorbestellungen?

Wahrscheinlich ist aber, dass der richtige Preload erst frühestens im Mai 2026 startet – dem Releasemonat von GTA 6. Geplant ist die Veröffentlichung im Detail für den 26. Mai 2026, sofern sich bis dahin natürlich nicht noch eine weitere Verschiebung ergibt. Auszuschließen ist das nicht.

Wesentlich früher beginnt vermutlich die Vorbestellungsphase von GTA 6, auf die derzeit die Fans weltweit warten. Noch lässt sich der Titel nicht in den Warenkorb packen. Unter anderem deshalb, da noch nicht einmal ein Preis feststeht. Um letzteren machen Take-Two und Rockstar Games bisher ein ziemliches Geheimnis – vielleicht, weil es teurer als erwartet werden könnte?

Als recht wahrscheinlich ist aber anzunehmen, dass noch im Laufe des Jahres die Vorbesteller-Phase eingeläutet wird. Wann genau? Das bleibt abzuwarten. Bis dahin können wir ja noch ein paar mal den zweiten Trailer zu GTA 6 schauen.

