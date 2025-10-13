GTA 6: Das wollen die Fans auf keinen Fall – „Ich würde das Spiel zurückgeben“

Im beliebten GTA 6-Subreddit sorgt ein neuer Thread für hitzige Diskussionen unter den Fans. Die Spieler*innen fragen sich, was auf keinen Fall aus Grand Theft Auto IV in den kommenden Teil der Blockbuster-Reihe übernommen werden sollte.

Der Beitrag trifft offenbar einen Nerv. Denn viele Fans erinnern sich: So sehr die Story des Vorgängers gefeiert wurde, so einig ist man sich auch, dass die Missionen oft zu eintönig waren. Für GTA 6 wünschen sich Spieler*innen nun mehr Abwechslung, Spannung und weniger Routine.

GTA 6: Fans wollen vielfältigere Missionen

Einer der beliebtesten Kommentare mit über 400 Upvotes stammt von User*in Reader_Of_Newspaper: „Viele Missionen sind einfach nur ‘Geh und bring diesen Typen um’. Aber seitdem gibt es mehr Abwechslung – mit GTA 5 und noch besser mit Red Dead Redemption 2. Ich hoffe, GTA 6 hat all diese Vielfalt.“

Andere Fans sehen das ähnlich. USFederalGovt etwa schreibt: „So sehr ich GTA 4 auch geliebt habe – eines, das GTA 5 deutlich verbessert hat, waren die Missionen.“ Die Missionen in GTA IV wirkten oft repetitiv, während GTA 5 mit seiner filmreifen Inszenierung deutlich mehr Abwechslung bot.

ohgeejeeohdee kritisiert vor allem die Art, wie ältere Teile neue Mechaniken eingeführt haben: „Missionen, die eine neue Fähigkeit einführen – etwa etwas aufheben und werfen oder jemanden mit einem Überraschungsschlag treffen – aber diese Fähigkeit wird danach nie wieder gebraucht.“

Fahrgefühl sorgt für die meiste Kritik

Besonders häufig wird über die Fahrzeug-Mechanik des vierten GTA-Teils diskutiert. Für viele war das Handling der Fahrzeuge in GTA IV einer der größten Kritikpunkte. Reddit-User*in Future-Bear3041 kommentiert: „Die Autos fahren sich wie Boote.“

SamathaGhoul stimmt zu: „Im Ernst, jedes Auto fährt sich wie ein Boot. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute das so mochten. In jedes Gebäude zu krachen und jede einfache Kurve zu übersteuern, MACHT KEINEN SPAß! Wenn GTA 6 dieselben Fahrmechaniken hätte, würde ich das Spiel zurückgeben – egal, wie gut der Rest wäre.“

Viele Fans hoffen darauf, dass Rockstar beim neuen Teil das Beste aus beiden Welten kombiniert: realistisches Fahrgefühl, aber mit dem geschmeidigen Handling von GTA 5. Sorgen müssen sich die Fans wohl keine machen – alles deutet darauf hin, dass Rockstar das Fahrgefühl in GTA 6 zu einem echten Highlight machen wird.

Quellen: Reddit/ Reader_Of_Newspaper, Reddit/ USFederalGovt, Reddit/ ohgeejeeohdee, Reddit/ Future-Bear3041, Reddit/ SamathaGhoul

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Das Titelbild dieses Artikels wurde von der Redaktion unter Verwendung von Midjourney erstellt.