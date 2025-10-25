GTA 6: Deshalb fürchten Fans jetzt erneute Verschiebung – „storniere meine Vorbestellung“

Ursprünglich sollten wir bereits jetzt durch Leonidas cruisen, uns die Sonne am virtuellen Stand auf den Bauch scheinen lassen und mit Jason und Lucia den Gangster-Blockbuster nachspielen, von dem wir seit über zehn Jahren schon träumen. Doch alles kam ganz anders und GTA 6 wurde aus heiterem Himmel in das kommende Jahr verschoben.

Der Grund? Entwickler und Publisher Rockstar Games wolle sich schlicht und ergreifend mehr Zeit bei der Produktion des wohl heißersehntesten Videospiels aller Zeiten lassen, um am Ende auch wirklich das Werk abliefern zu können, für dessen Qualität man seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten steht. Doch passt der Zeitplan überhaupt noch? Daran hegen aufmerksame Beobachtende nun ihre Zweifel. Schuld daran tragen kleine, aber feine Fehlerchen, die sich jüngst offenbart haben.

GTA 6: „Habe genug gesehen“ – Fehler im Trailer lassen Fans Böses erahnen

Eben jene „Fehler“ finden sich im Trailer zu GTA 6, der vor wenigen Monaten auf spektakuläre Art und Weise darüber hinwegsehen ließ, dass Rockstar den mit Spannung erwarteten Hype-Hit mit ein paar wenigen Zeilen und ohne Vorankündigung vom Herbst 2025 auf den 26. Mai 2026 verschoben hat. Doch mittlerweile haben sich die Gemüter wieder beruhigt und Fans zerpflücken das Werbematerial mit jedem vergehenden Tag weiter, in der Hoffnung, die Zeit zum Release totzuschlagen.

Den Trailer seht ihr noch einmal hier:

Der erste Trailer erschien bereits im Dezember 2023 – also vor rund zwei Jahren, ehe der zweite Trailer dann vor etwa einem halben Jahr und damit über ein Jahr später für Aufsehen sorgte. Seitdem warten wir gespannt auf frisches Futter in Form eines dritten Werbefilms. In der Zwischenzeit sind findige Fans auf die besagten Ungereimtheiten im bisherigen Material gestoßen, wie auch Twitter-Account GTA 6 Countdown darlegt. In den Kommentaren werden eben jene allerdings relativiert und die eine oder andere Diskussion entfacht – auch hinsichtlich des angeblichen Releasetermins.

So sorgen einige fehlende Schattierungen oder die Anordnung der Bremse des Motorrads, auf dem Jason in einer der Szenen düst, dafür, dass Anhängerinnen und Anhänger sich vor einer erneuten Verschiebung von GTA 6 fürchten. Garniert wird dies mit einer ordentlichen Prise Sarkasmus, die die Diskussionen besonders undurchsichtig macht. „Rockstars QA-Manager sieht das und sagt: ‚Es ist Verschiebungstag‘“, so ein*e Nutzer*in. Eine weitere Wortmeldung steigt mit ein, heißt es in dieser doch „Nein, ich habe genug gesehen. […] Ich storniere meine Vorbestellung; das Spiel ist buchstäblich unspielbar“.

Andere prophezeien Rockstar eine schwere Zeit: „Wenn das Spiel tatsächlich erscheint, wird jeder einzelne Fehler und Bug auf die nächste Stufe hin untersucht werden“, während wieder andere befürchten, dass man so nicht den zur Veröffentlichung notwendigen Goldstatus erreichen würde. Was viele Kommentierende vergessen: Bei dem gezeigten Material handelt es sich noch lange nicht um das fertige Endprodukt, immerhin erschien der zweite Trailer über ein ganzes Jahr vor dem überhaupt angesetzten Release. In der Zwischenzeit kamen GTA 6-Fans zu einem überwältigendem Schluss, der ziemlich verblüffen dürfte.

