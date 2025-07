GTA 6: Details zu möglicher Mission zusammengetragen

Mittlerweile hat die Community die bittere Pille vollständig schlucken müssen, das Rockstar Games die Geheimniskrämerei um GTA 6 nicht bereit ist aufzugeben. Zumindest noch nicht. Weiterhin arbeiten Fans also fleißig daran, die wenigen Infos, welche ihnen vorliegen, bis auf das letzte versteckte Detail auszuquetschen.

Daraus sind bereits einige erstaunliche Entdeckungen und einleuchtende Analysen hervorgegangen. Eine der neusten Erkenntnisse bezieht sich auf eine potenzielle Mission, deren Ablauf angehende Spieler*innen versucht haben anhand des verfügbaren Materials nachzuvollziehen.

Diese Mission könnte euch GTA 6 auftischen

Wir wissen, welche Hauptcharaktere in GTA 6 im Mittelpunkt stehen, kennen den Schauplatz ihrer Geschichte und Fetzen angedeuteter Szenarien, welche sich dort abspielen. So weit alles Handfeste über den bevorstehenden Hype-Titel. Was bisher noch nicht zu sehen war, ist vor allem wirkliches Gameplay. Zumindest aber kann mit dem richtigen Feingespür schon vorhergesagt werden, was für Aufgaben uns dabei womöglich erwarten. Einem solchen Unterfangen hat sich ein Fan verschrieben, der nun auf Reddit das Ergebnis präsentiert.

Hier der besprochene Post:

In einer kompakten Infografik fasst er oder sie zusammen, wie eine anhand der in den Trailern gezeigten Situationen angenommene Mission aussehen könnte. Alles fängt damit an, dass Jason und Lucia auf dem Festland gemeinsam eine Bank ausrauben. Nachdem sie das Gebäude verlassen haben, geraten sie an der Seite von Raul in ein Feuergefecht mit den Cops. Gemeinsam fliehen sie in einem Schulbus, während Lucia aus der Rückscheibe auf die sie verfolgenden Polizeiautos schießt.

Nicht nur ein haltloses Hirngespinst

Grundlage für diese Skizzierung sind laut der Person hinter dem Beitrag sowohl der erste und der zweite Trailer als auch veröffentlichte Screenshots. Zu jeder der drei benannten Phasen sind jeweils Bilder angehängt, die von ihrem Inhalt her zu den Vorhersagen passen. Es ist nicht das erste Mal, dass diese Logikkette zusammengeknüpft wurde, wie der Urheber oder die Urheberin der Infografik zugibt. Sie oder er wollte allerdings eine leicht verständliche Übersicht liefern und ebenfalls mit in den Raum werfen, dass die Lobby der betroffenen Bank sehr stark der aus GTA: Vice City ähnelt.

In den Kommentaren drücken die anderen Nutzer*innen ihren Zuspruch für die aufgestellte Theorie aus, mit Wortmeldungen wie „Gute Analyse“ oder „Ergibt Sinn. Sehr guter Einblick„. Da hier nicht über allzu viele Details spekuliert und sich nur an deutlichen Anhaltspunkten entlanggehangelt wurde, ist es problemlos vorstellbar, dass die Mission in dieser Form tatsächlich existieren wird, auch wenn natürlich nichts davon als bestätigt gilt.

Stärker in Richtung mit Vorsicht zu genießendes Gerücht geht ein anderes aktuelles Gesprächsthema zu GTA 6, welches die Wiederkehr eines besonderen Features prophezeit.

