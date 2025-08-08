GTA 6: Experte spricht deutliche Warnung aus – diesen heftigen Fehler sollte Rockstar auf keinen Fall begehen

Es ist die wohl wichtigste Frage nach dem Release: Wie viel wird GTA 6 zum Release kosten? 70 Euro? 80? Vielleicht sogar 100? Offiziell gibt es bislang keine Informationen dazu. Take-Two und Rockstar Games schweigen und lassen auch noch keine Vorbestellungen zu.

Dementsprechend finden sich an allen Ecken und Kanten zahllose Spekulationen darüber, wie viel Spieler*innen denn zukünftig in die Tasche greifen müssen. Ein Analyst lässt aber nun hoffen, dass es wahrscheinlich gar nicht so teuer wird – und nennt nachvollziehbare Gründe für seine Einschätzung.

GTA 6: Drei Gründe, warum Rockstar gar nicht so viel verlangen muss

Angefangen hat die aktuell neu entbrannte Debatte mit einer Aussage von Wedbush Securities Analyst Michael Pachter. In einem Statement gegenüber The Telegraph hat er angegeben, dass er davon ausgeht, dass GTA 6 in der Standard-Version 100 US-Dollar kosten wird. Trotz des hohen Preises würde der Titel immens erfolgreich sein.

Ganz anders sieht es Rhys Eliott, ein Analyst bei Alinea Analytics. In einer Erklärung bei den englischsprachigen Kolleg*innen von wccftech schreibt er, dass ein solch hoher Verkaufspreis eine eher schlechte Idee wäre. Genauer gesagt sieht er drei wichtige Punkte, die dagegen sprechen:

GTA Online ist die wahre Goldgrube , die jährlich riesige Summen in den Geldspeicher garantiert. Mit einem hohen Einstiegspreis die Zielgruppe einzuschränken, würde dem entgegenstehen.

, die jährlich riesige Summen in den Geldspeicher garantiert. Mit einem hohen Einstiegspreis die Zielgruppe einzuschränken, würde dem entgegenstehen. Rockstar muss zudem Spieler*innen vom Wechsel von GTA 5 zu GTA 6 überzeugen . Auch hier wäre ein hoher Preis eher hinderlich und ist laut Eliott ohnehin eine der größten Herausforderungen, die der Titel bewältigen muss.

. Auch hier wäre ein hoher Preis eher hinderlich und ist laut Eliott ohnehin eine der größten Herausforderungen, die der Titel bewältigen muss. Darüber hinaus könnte das Studio für besondere Editionen mit Vorabzugang problemlos 100 US-Dollar oder sogar 120 US-Dollar verlangen, ohne die Standard-Edition teurer anbieten zu müssen. Dies sei mittlerweile gängige Praxis in der AAA-Branche.

Zwar sei es problemlos für Rockstar möglich, einen hohen Verkaufspreis zu verlangen und damit zu Beginn die Umsätze deutlich zu erhöhen. Das Unternehmen, so Eliott weiter, würde jedoch die langfristigen Ziele nicht außer Acht lassen, weshalb er schlicht davon ausgeht, dass GTA 6 nicht übermäßig teuer wird.

Aber wie viel soll es nun kosten?

Der Analyst führt darüber hinaus an, Rockstar sei ein „cleveres Unternehmen. Das Studio würde trotz eines großen Publishers im Rücken eine starke Entscheidungsgewalt über die eigenen Produkte haben. Sein Fazit: „Ich denke, sie werden die richtige Entscheidung treffen“ und geht von einem Preis von 80 US-Dollar aus.

Ob er damit richtig liegt? Das wird die Zeit zeigen, nämlich spätestens dann, sobald die Vorbestellungsphase eingeläutet wird. Zuletzt machte jedoch das Gerücht die Runde, dass GTA 6 in drei verschiedenen Editionen erscheinen soll.

