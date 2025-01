GTA 6: Diese Ankündigung sorgt für Frust – „Was zur Hölle?“

Rockstar Games hat Grand Theft Auto 6 bereits vor über einem Jahr angekündigt, doch seither gab es kaum Neuigkeiten zu einem der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre.

Laut bisherigen Informationen soll GTA 6 im Herbst 2025 erscheinen. Wenn dieses Datum stimmt, könnte die Veröffentlichung eines zweiten Trailers unmittelbar bevorstehen, um die umfangreiche und kostspielige Marketingkampagne des Spiels zu starten. Ein neues Gerücht zum zweiten Trailer bringt nun Schwung in die Spekulationen. Das allerdings nicht unbedingt auf postive Art.

GTA 6: Kommt Trailer 2 schon im Februar?

Wie Comicbook berichtet, hatte eine Rockband aus Miami, die unter dem Namen Raven and the Dark Shadows auftritt, auf Reddit behauptet, dass einer ihrer Songs im nächsten Trailer von GTA 6 verwendet wird. Die Band sucht mit dem Post eigentlich nach gruseligen / spukhaften Locations für ihre Sommertour 2025. Ganz nebenbei erwähnte man aber auch, dass die neue Single „Dracula New World Remix“ im Februar im neuen GTA 6-Trailer zu hören sein wird.

Die Behauptung der Band sorgt für Aufsehen und wirft zunächst Fragen auf. Zum einen wurde die Ankündigung auf einer eher ungewöhnlichen Plattform veröffentlicht, der Reddit-Seite von Launceston, Tasmanien. Dies könnte Zufall sein, könnte aber auch gezielt so platziert worden sein, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Zum anderen ist es unwahrscheinlich, dass Rockstar Games einer Band den Veröffentlichungstermin eines Trailers ohne Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) mitteilen würde. Falls doch, hätte die Band mit dieser Enthüllung gegen die Vereinbarung verstoßen.

Fans reagieren wütend

Dazu kommt ein sehr spezifischer Kommentar auf Reddit, der zu dem Post veröffentlicht wurde – und sehr viel glaubhafter klingt: „Die Behauptung zu GTA ist ein Fake, denn sie haben im Juli und August die gleiche Nummer abgezogen und behauptet, dass ‚unser Song im nächsten Monat im Trailer zu sehen sein wird‘, und sie haben sogar den Titel des angeblich verwendeten Songs geändert.“

Auch andere Fans zeigen sich eher entrüstet als begeistert. So schreibt jemand mit dem Namen DivineLinkX: „GTA 6? Was zur Hölle?“, während eine andere Person den Post noch mit Humor nimmt: „GTA 6? Hahaha ok, ich bin der Batman.“ Ein dritter Kommentar fordert dagegen ganz deutlich: „Hört auf mit dem GTA 6-Köder, das wird die Leute nicht dazu bringen, euch zu mögen.“

Keine Stellungnahme von Rockstar zu erwarten

Nicht nur aus den genannten Gründen wird sich GTA 6-Entwickler Rockstar Games mit hoher Sicherheit nicht zu dem Gerücht äußern. Das Studio ist auch für seine Geheimhaltung bekannt, es ist also äußerst unwahrscheinlich, dass man eine offizielle Stellungnahme zu einem Reddit-Post abgeben wird.

Rockstar Games wird sich wie gewohnt bedeckt halten, bis offizielle Ankündigungen bereitstehen. Bis dahin bleibt die Diskussion um den Trailer-Termin Spekulation – mit einer ordentlichen Prise Skepsis. Wer sich in der Zwischenzeit mit wirklichen Leaks bespaßen möchte, kann sich über das vermeintliche Releasedatum der Nintendo Switch 2 informieren.

