GTA 6: Winzige Wortmeldung von Rockstar – sie lässt Fans aufhorchen

Bis zum Release von GTA 6 aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst 2025 bleibt den Fans nur eines: Spekulationen. Rockstar Games selbst trägt jedoch seinen Teil dazu bei, die Vorfreude noch weiter anzuheizen. Während der Golden Joystick Awards 2024, bei denen der kommende Blockbuster als „Am meisten erwartete Veröffentlichung von 2025“ ausgezeichnet wurde, sorgte der Entwickler für neuen Gesprächsstoff.

Die beiden nur kleinen Aussagen könnten die Gerüchteküche in der Community dabei erneut anfachen. Zumindest dürften viele die Worte als Hinweis auf den zweiten Trailer interpretieren, auf den Fans seit Monaten sehnsüchtig warten. Offiziell gibt es allerdings keine Bestätigung, wann dieser veröffentlicht wird.

GTA 6: Das hat Rockstar verlauten lassen

Die wahrscheinlichsten Zeitfenster für einen weiteren Trailer liegen nach aktuellen Vermutungen entweder in den verbleibenden Wochen des Jahres 2024 oder im ersten Quartal 2025. Sollte der Trailer erst 2025 erscheinen, könnte er mit dem nächsten Quartalsbericht von Rockstar Games gekoppelt werden. Solche Termine bieten Unternehmen oftmals eine passende Gelegenheit, neue Inhalte zu präsentieren und gleichzeitig den Hype weiter anzufachen.

In seiner Dankesrede bei den Golden Joystick Awards erklärte ein Vertreter von Rockstar Games zu GTA 6 allerdings auch, dass es „mehr dazu in Kürze“ geben werde, wie Comicbook berichtet. Zudem beschrieb er den kommenden Titel als „absolut umwerfend“.

Was Rockstar Games am Ende konkret damit gemeint hat, bleibt bislang wie üblich ungeklärt. Klar ist jedoch: Die Erwartungen der Fans sind riesig, und jede noch so kleine Information wird heiß diskutiert.

Lesetipp: Der Preis für GTA 6 könnte die Gaming-Industrie verändern

Zweite Trailer-Veröffentlichung 2025?

Traditionell meidet Rockstar Games große Events wie die Game Awards für eigene Ankündigungen, was die Hoffnung auf eine Veröffentlichung des Trailers am 7. Dezember dämpft. Stattdessen dürfte das Studio erneut einen Zeitpunkt wählen, an dem es die komplette Aufmerksamkeit der Branche auf sich ziehen kann. Diese Strategie hat sich in der Vergangenheit bewährt und dürfte auch bei GTA 6 fortgeführt werden.

Fans spekulieren indes im Rahmen der GTA 6-Mondtheorie, dass es schon am 1. Dezember so weit sein könnte. Demnach habe Rockstar Games ein dem jetzigen Verhalten ähnelndem schon vor genau einem Jahr gezeigt. Das deute darauf hin, dass man auch diesmal in wenigen Tagen für Informationsnachschub sorgen könnte.

